Drama neștiută prin care trece Nicoleta Voicu. Artista abia mai face față cheltuielilor: „Ies în stradă”. Cât câștigă

Interpreta de muzică populară, la fel ca fiecare dintre români, are rate de plătit la bancă, care oricum s-au dublat, după ce inflația a crescut și multe dintre produse și servicii s-au scumpit.

Cât câștigă Nicoleta Voicu din muzică. Artista nu mai face față scumpirilor și cheltuielilor

Îndrăgita cântăreață câștigă lunar 2.500 de lei, bani care nu-i ajung să-și plătească datoriile ori alte nevoi personale. Acum ceva timp, artista și-a cumpărat un apartament, astfel că are de plătit un credit la bancă, care s-a dublat. Așa cum povestește chiar ea, rata lunară de la 570 de lei s-a transformat în 970 RON.

„Da, sunt revoltată pentru că din tot ce pot eu să fac profesional… Să nu se înțeleagă că eu cerșesc sau stau degeaba și așa mai departe, dar ce să zici… Așa, din folclorul ăsta autentic și din poezie nu prea pot să depășesc suma, adică venitul meu lunar este cam de 2500 RON pe lună.

Și rata mea a început cu opt ani în urmă, cu 570 RON, iar ultima dată când mi s-a transmis telefonic, a ajuns la 970 de lei, adică aproape într-un an de zile s-a dublat. Stau și mă întreb în cei 22 de ani, care mi-au mai rămas mie până la 30 de ani, cam la cât o să ajungă.

Inițial am cumpărat apartamentul cu 35.000 de lei. La bază suma este, evident, alta, dacă acum s-a dublat, cât o să plătesc eu acest apartament?”, a declarat Nicoleta Voicu, la Antena Stars.

Artista spune că de vină sunt conducătorii țării, care nu și-au pus problema de salariile mici din România. Mai mult, Nicoleta Voicu are de gând să iasă în stradă, făcând referire la greva profesorilor, care la rândul lor, au ieșit să-și exprime nemulțumirile legate de condițiile de muncă și de remunerație. Și artista a făcut, la un moment dat, parte din sistemul de învățământ și știe cum stau lucrurile.

„Eu am făcut tot ce am făcut omenește, până în iarnă pregătesc un interviu despre condiția artistului, despre această modernizare care a tras kitsch-ul după el. Până atunci mă descurc cu acei 2.500 de lei. Nu știu, ies în stradă, mă alătur cadrelor didactice.

Stau și mă întreb dacă conducătorii acestei țări trăiesc în România. Mi se pare că e punctul cel mai sensibil, să iasă profesorii în stradă, eu am fost în învățământ. Eu am încercat să intru, dar e program de la 8:00-14:30 sau de la 8:00-21:00 seara, mai faci și pe drum… dar eu mai am și un câine, ce fac cu el?”, a mai spus Nicoleta Voicu, pentru Antena Stars.

Nicoleta Voicu a recurs la gesturi extreme, din cauza facturilor

Nicoleta Voicu a dezvăluit că este nevoită să stea în frig, de teama facturilor uriașe, explicând cum reușește să facă economie în această perioadă.

„Vara am apartament cu două camere și iarna garsonieră, pentru că m-am retras de frica facturilor și anul trecut a fost o mică discuție, au fost niște kW trecuți în plus în factura mea și acum nu am de ales decât să fac frigul. (...)

Am mâinile destul de reci, dorm cu ciorapii în picioare, am un hanorac de noapte (...) Am un convector destul de păgubos, are un consum exagerat și e doar pe 2 din 6. (...)

Am avut o problemă destul de severă în 2019, chiar am făcut o endoscopie și n-aș vrea să mai trec prin experiența unei endescopii în gât. Am avut un eveniment în Centrul Vechi, am ieșit de la căldură la frig și simțeam pe șirea spinării cum îmi îngheață broboanele de transpirație”, a mărturisit Nicoleta Voicu, pentru Antena Stars, citată de Spynews.

