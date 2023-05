Drama prin care trece Raluca Podea. După moartea tatălui este amenințată de unchiul ei. De la ce a pornit scandalul

Raluca Podea a trecut printr-o perioadă foarte grea când și-a pierdut tatăl și se pare că problemele continuă. Vedeta se află în mijlocul unui scandal pentru avere după ce unchiul ei nu vrea să o lase să intre în casa tatălui ei.

Raluca Podea, în scandal cu unchiul ei din cauza casei părintești. Unchiul ei a schimbat iala la casă și nu o lasă să intre

Raluca Podea a povestit la Acces Direct că tatăl ei a locuit în aceeași curte cu fratele lui. În curtea mai mare sunt două case, dintre care una a tatălui ei, iar unchiul ei nu o lasă să intre acolo. Situația moștenirii este și complicată pentru că actele pe acel teren sunt făcute pe numele bunicului ei.

„Problemele au început să continue exact după moartea tatălui meu. Totul a plecat din cauza averii. Eu am cerut cheia, pentru că tatăl meu înainte să moară avea prietenul lui cel mai bun de lângă casă căruia i-a înmânat cheia pentru a avea grijă de locuință. Sunt două case în această curte. Una este a tatălui meu, cealaltă a fratelui. De când erau mici, așa s-a împărțit. Ei nu s-au gândit niciodată că se vor certa și nu au făcute acte.

Eu am vrut să împărțim totul egal. (...) Nu știu ce vrea unchiul, eu am vrut să îl și despăgubesc și fata dânsului mi-a zis să îi dau casa tatălui dacă vreau să vină să semneze. Tot satul știe că tatăl meu s-a îngrijit de acea casă, de utilități, de tot”, a spus Raluca Podea la Acces Direct.

„Nu s-au gândit că se vor certa și nu au făcut acte. Tatăl meu și cu fratele nu au mai vorbit. Bunicul meu era proprietar acolo. Tatăl meu a murit și el vrea casa tatălui meu, nu casa lui”, a mai declarat Raluca Podea.

Ce spune Raluca Podea despre amenințările la care a recurs unchiul ei

Raluca Podea spune că unchiul ei a recurs la amenințări la adresa ei. Deși el locuiește într-o altă casă din sat și nu în casa pe care o are în curtea comună, el vrea să pună stăpânire pe moștenire.

„Au început cu amenințări. (...) Că vor pune interlopii pe mine, că îmi vor arăta ei mie cine sunt ei și cine sunt eu. Mie nu îmi e frică de nimeni, decât de Dumnezeu. Niciodată nu cred că vor ajunge să-mi facă ceva. Nu au făcut modificări, dar nu mă lasă să intru în casă. Au schimbat iala și eu am spart un geam ca să pot intra și am pus un lanț cu lacăt să pot avea acces în casă. Ei au spus că eu și fratele meu nu am niciun drept acolo. La notariat am fost și mi s-a spus că dacă nu se prezintă trebuie să mă prezint în instanță. Am mers în instanță, am avut primul proces pe 26 aprilie, următorul este pe 27 septembrie”, a mai spus Raluca Podea.

În continuare, Raluca Podea a mai povestit că tatăl ei și-a dorit foarte mult ca între cele două case să fie un gard despărțitor pentru a nu mai exista conflicte.

„Tatăl meu a spus 'îmi doresc foarte mult, după ce nu o să mai fiu eu, să puneți gard între mine și el'. Asta a fost dorința tatălui meu””, a mai declarat Raluca Podea.

