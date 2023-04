Raluca Podea a făcut primele declarații după ce și-a pus acid hialuronic în posterior. Ce spune despre iubitul secret

Raluca Podea este mereu cu un pas înainte când vine vorba de a arăta bine. Fiecare apariție a vedetei este impecabilă, iar, când simte nevoia, apelează la mici retușuri, fără să o intereseze prea mult de gura lumii.

Recent, blondina și-a făcut o intervenție de corectare la nivelul posteriorului și se declară extrem de încântată de rezultat. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care trăieşte acest sentiment frumos. Iată ce spune despre viața sa amoroasă!

Citește și: Raluca Podea, apariție incendiară într-un costum de baie animal print. În ce ipostază sexy s-a fotografiat pe marginea piscinei

Care au fost primele declarații ale Ralucăi Podea după recenta intervenție de la nivelul posteriorului. Cum se simte acum

Zilele trecute, focoasa blondină își anunța comunitatea de fani că și-a făcut o intervenție la nivelul posteriorului, publicând și două fotografii imediat după procedură.

Acum, Raluca Podea revine cu mai multe detalii legate de recuperare, de cum s-a simțit în timpul intervenției, dar și care a fost motivul pentru care a ales să apeleze la o astfel de tehnică, potrivit declarațiilor exclusive făcute pentru Antena Stars.

Raluca Podea a explicat că are un implant la nivelul posteriorului încă din anul 2016, iar acidul hialuronic injectat nu a făcut decât să completeze zonele care aveau nevoie de o conturare.

Ea a mai adăugat că procedura a fost realizată sub anestezie locală, motiv pentru care se laudă că nu a simțit nimic:

„Este vorba despre un acid hialuronic corporal. Mi l-am făcut, pentru că eu, având un implant din 2016, cu timpul, grăsimea din lateral se mai duce și atunci acidul hialuronic vine și completează foarte bine zonele unde tu ai nevoie să completezi. (...) Am vrut să am un posterior mai rotund. Nici nu am simțit că mi-am făcut ceva, se face cu anestezie locală, nu am simțit nimic. (...) Acum sunt bine și sunt foarte fericită că am putut să-mi fac această conturare a corpului.”, a mărturisit Raluca Podea pentru Antena Stars.

Citește și: Raluca Podea s-a lăsat fotografiată în cea mai fierbinte ipostază. Cum arată într-un palton, aproape goală

Ce spune Raluca Podea despre partenerul misterios cu care este împreună. Ce relație are bărbatul cu fiul ei

Intervenția recentă prin care a trecut nu a fost singurul subiect de interes. Raluca Podea a fost întrebată și despre viața amoroasă, fiind ispitită să vorbească despre planul sentimental.

Focoasa blondină a dat de înțeles că există în viața ei un norocos, însă a adăugat că, pentru moment, nu au în plan să se căsătorească. Ea consideră că nu este nevoie de acte pentru ca ei doi să fie fericiți împreună.

În plus, Raluca Podea a mai adăugat că ea și iubitul ei trăiesc ca și cum ar fi căsătoriți, în sensul în care locuiesc împreună și își petrec majoritatea timpului împreună:

„Iubesc și sunt iubită. Eu nu am stat niciodată foarte mult timp singură și am avut relații de durată. Deocamdată, nu știu, nu cred că te leagă un act sau să fii căsătorit. Oricum e ca și cum suntem căsătoriți, pentru că locuim împreună, stăm împreună.”, a dezvăluit Raluca Podea pentru sursa citată mai sus.

Întrebată și despre relația pe care o are bărbatul misterios din viața sa cu fiul ei, Raluca Podea a oferit următorul răspuns:

„Se înțeleg bine. Fiul meu, pentru mine, este totul și dacă copilul meu nu avea loc pe nicăieri, nici eu nu aș sta.”, a spus Raluca Podea, potrivit declarațiilor făcute pentru Antena Stars.

Spectaculosul show al transformărilor a revenit cu un nou sezon. Vezi primul episod în AntenaPLAY!