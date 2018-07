Dumnezeule, e de nerecunoscut! Prima apariție publică a Marianei Moculescu după ce a stat în arest în Italia

Fosta soţie a lui Horia Moculescu, prima apariţie într-un platou de televiziune după ce a scăpat de coşmarul din Italia.

"S-a întâmplat să am o relaţie de doi ani şi ceva, eram îndrăgostită dar s-a comportat aşa... nu am mai putut să rămân în această relaţie, s-a ajuns la violenţă fizică, am fost strânsă de gât. Am fost jignită, după ce ne-am întors de la Bucureşti, a început să fie violent, să mă lovească. I-am permis o dată, de două ori, apoi am chemat carabinerii. Nu l-am înşelat, nu i-am dat motive să fie gelos. Mi s-a pus mâna în gât şi am fost ameninţată cu moartea, mi-a spus că mafioţii lui mă vor omorî", povestea femeia.

Ce i se întâmplă acum, dar și cum a reușit să scape de teroarea la care a fost supusă, a spus chiar ea la Antena Stars.