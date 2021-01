După ce a slăbit 38 de kg s-a răzbunat pe toți bărbații care i-au spus că este "grasă". Cum arată în prezent Kelly Osbourne

În timpul discuției, Kelly a dezvăluit că a avut nevoie de un an de pregătire înainte de operația de micșorare a stomacului: „Transformarea mentală trebuia să fie pe primul loc ca să reușesc. Am făcut un an de terapie înainte de a mă opera".

Kelly a insistat să spună că operația nu este o „soluție rapidă”, ci partea cea mai dificilă vine atunci când trebuie să-ți schimbi alimentația complet.

Citește și: Cele mai periculoase combinații de alimente. Nutriționiștii nu le mănâncă niciodată

Pentru un look impecabil, vedeta a mai apelat și la injectarea cu acid hialuronic pentru a-și contura chipul. Aceasta s-a mai supus și unei intervenții de eliminare a grăsimii din zona bucală pentru a obține un profil perfect: "Abia atunci oamenii au început să observe că am slăbit într-adevăr", spune Kelly.

Potrivit dailymail.co.uk, vedeta a explicat într-un podcast că cel mai important pas în procesul de slăbire l-a reprezentat schimbarea mentală: „ A trebuit să-mi fixez capul înainte să-mi pot repara corpul".