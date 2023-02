Ea este românca care a machiat-o pe Angelina Jolie. Ce spune Ali Andreea despre tenul actriței: „Are o piele perfectă”

Ali Andreea este un make-up artist din România, însă s-a stabilit, de ceva vreme, în Paris, potrivit Libertatea. Se pare că, recent, Angelina Jolie a participat la un eveniment chiar în capitala Franței, iar apariția sa a atras toate privirile. Mirarea a fost cu atât mai mare cu cât machiajul vedetei a fost realizat chiar de o româncă.

Ce spune Ali Andreea despre experiența de a o machia pe Angelina Jolie

Se pare că pe data de 30 ianuarie, Angelina Jolie s-a aflat în Paris și a fost fotografiată în fața magazinului Guerlain de pe Champs Elysees din Paris, potrivit sursei menționate mai sus. Actrița a fost prezentă la un eveniment în capitala franceză, iar pentru asta s-a lăsat pe mâna lui Ali Andreea, care i-a realizat un machiaj extrem de lăudat.

Ulterior, make-up artistul a împărtășit, pe rețelele sociale, experiența pe care a trăit-o, mărturisind că este extrem de încântată de această ocazie, cu atât mai mult cu cât Angelina Jolie este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume.

În timpul apariției sale, Angelina Jolie a optat pentru o haină neagră pe care a pus-o peste un costum crem. Potrivit lui Ali Andreea, vedeta de la Hollywood a dorit un machiaj discret, fără prea mult fond de ten. În plus, se pare că nu a fost nevoie nici de ruj, românca lăudând culoarea roșiatică naturală a buzelor Angelinei Jolie:

„Nu a fost diferit față de toate celelalte celebrități cu care am lucrat. Au fost machiate de sute de ori, astfel că acum știu exact ce își doresc și ce arată bine pe fața lor. Pentru că este foarte frumoasă și are o piele perfectă, nu am aplicat o cantitate mare de fond de ten. De obicei, celebritățile ar aprecia un ritual bun de îngrijire a pielii înainte de aplicarea machiajului. Nu am folosit ruj, este nuanța naturală a buzelor ei.”, a scris Ali Andreea pe Instagram, citată de sursa menționată mai sus.

Ali Andreea a machiat și alte staruri internaționale

Angelina Jolie nu este singura vedetă recunoscută la nivel mondial, care a trecut prin mâinile și pensulele româncei Ali Andreea. Alte nume renumite sunt Natalia Vodianovs, Thylane Blondeau sau Amina Muaddi, potrivit Spynews.ro, citat de Libertatea.

Ali Andreea se bucură de o comunitate mare atât pe Instagram, cât și pe Youtube, aceasta fiind renumită pe ambele platforme online. Pe Instagram, Ali Andreea strânge nici mai mult, nici mai puțin de 592K de urmăritori, în timp ce pe Youtube, românca se bucură de 1,27 milioane de abonați.

Se pare că nu este prima dată când numele său apare pe paginile publicațiilor. În urmă cu ceva timp, Ali Andreea a fost menționată într-un articol din dailymail.co.uk, acolo unde a abordat o temă de interes și anume, cele mai frecvente greșeli în machiaj care te fac să arăți mai bătrân.

În vârstă de 37 de ani, Ali Andreea a mai lucrat și cu alte staruri internaționale precum Karlie Kloss, Izabel Goulart, Nicole Scherzinger, potrivit sursei citate mai sus.

