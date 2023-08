Elena Cârstea se deplasează doar cu bastonul după atacul cerebral suferit în urmă cu șase luni. Cu ce probleme se mai confruntă

În urmă cu șase luni, Elena Cârstea a suferit un atac cerebral și viața i s-a schimbat radical. Acum este dependentă de baston și are dificultăți la mers, motiv pentru care urmează un program de recuperare. Ba mai mult, artista iese rar din casă, doar la insistențele soțului.

La începutul anului 2023, Elena Cârstea a fost la un pas de moarte. A suferit un AVC și a dus o luptă grea cu pneumonia. A stat în spital mai bine de două săptămâni și în prezent urmează un program de recuperare.

Elena Cârstea se deplasează doar cu bastonul după ce atacul cerebral suferit în urmă cu șase luni. Cu ce probleme se mai confruntă

Din cauza problemelor de sănătate, artista se deplasează cu greu și e nevoită să folosească un baston. Are trei piese de acest gen, pe care le asortează cu ținutele.

”Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru Cancan.

De șase luni, artista pare să își fi pus viața pe ”stop”. Nu a mai plecat în niciun concediu și abia iese din casă. Curând, însă, va face un pas mare și se va întoarce la locul de muncă.

„Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta.

Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș. Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună.

Aici e foarte cald. Nu poți sta afară, sunt 45 de grade. Eu nu am voie la soare…Iar la piscină, când merg la recuperare, stau cu pălărioara pe cap”, a mai spus fosta cântăreață.

Pentru a se recupera, Elena Cârstea a fost nevoită să facă sacrificii. Aceasta nu mai fumează, viciu pe care îl avea de ani de zile. ”Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa”, a mărturisit ea.