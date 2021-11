Elena Gheorghe, mesajul pe care l-a publicat după ce ea și membrii familiei sale au fost infectați cu noul coronavirus

Elena Gheorghe și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada în care ea și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu noul coronavirus în același timp. Deși pentru unii dintre ei simptomele au fost ușoare, unii dintre ei au dus mai greu boala. Artista a făcut o pauză de la rețelele de socializare, ca mai apoi, după ce s-au vindecat, să dezvăluie care a fost motivul absenței sale din mediul online.

Elena Gheorghe, mesajul emoționant pe care l-a publicat după ce s-a vindecat de noul coronavirus

Elena Gheorghe a trecut prin momente destul de complicate, după ce, ea și câțiva dintre membrii familiei sale au fost infectați cu noul coronavirus. Iată că, după absența care i-a fost resimțită din mediul online, Elena Gheorghe a făcut clarificări cu privire la starea lor.

„Bucuria momentului… atât! Nu știm ce va fi și nu putem trăi cu ce a fost dar putem savura simplitatea unui moment liniștit. Fericirea cred că e o construcție a micilor bucurii pe care te lași să le trăiești. Da, sunt probleme și toată presiunea aceasta ne-a făcut să stăm mereu cu frică, pentru ai noștri, pentru noi, pentru ce ar putea să se întâmple, am experimentat, am văzut situații dificile, greu de gestionat, însă îmi învăț mintea să gândească un pic la rece, poate sună puțin egoist, dar când stai un pic de-o parte, gândești mai clar, mai limpede și iei decizii mai bune, când frica pune stăpânire pe tine deja ești pierdut și nu mai poți face față, clachezi. Deci, bucuria momentului… Să lăsăm soarele să ne bucure. Gânduri despre frumoasa viață și complicațiile ei:)”, a fost mesajul pe care Elena Gheorghe l-a scris în mediul online.

Fanii artistei au ținut să-i scrie mai multe cuvinte prin care i-au felicitat frumusețea și gândirea: „Ești foarte frumoasă și ai foarte mare dreptate”, „Sper că sunteți bine cu toții acum”, au fost câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit din partea prietenilor virtuali.

Elena Gheorghe, despre momentul în care toată familia sa s-a îmbolnăvit de Covid-19

Elena Gheorghe a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a traversat ea și familia sa, dar și despre "problemele sistemului de sănătate" cu care s-a confruntat în încercarea de a găsi medicamente pentru un membru al familiei care nu mai răspunde la tratamentul din spital.

"Prima zi dupa 3 saptamani cand pot zambi cu adevarat… in tot acest timp am trecut prin toate starile, de la neputinta la disperare, de la a accepta tot ce ne e dat la o bucurie imensa ca suntem toti bine! Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simtome severe, altii medii iar ceilalti usoare.

N-am fost in stare si nici nu am avut putere sa postez nimic, eu am fost “asistenta” de serviciu la mine acasa pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mancare, sprijin 24/24, eram pe telefoane si cu ceilalti dar si cu medici, asistenti si va impartasesc experienta mea pentru ca sunt alaturi de toti cei care au trecut sau trec prin asa ceva si nu-s putin din pacate, sunt foarte multi", a scris Elena Gheorghe pe Instagram.

