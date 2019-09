Elena Udrea și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment! Cine sunt nașii. „Dumnezeu a făcut o minune” - Video

Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, și-au botezat fetița, vineri, în ziua în care fiica lor a împlinit un an, la Mănăstirea Cașin.

„Mi-am imaginat de sute ori acest moment și mi l-am imaginat aici, acasă. Dumnezeu a făcut o minune și chiar se întâmplă. Este cel mai important moment din viața mea, după cel în care am născut-o, cu un an în urmă”, a precizat Elena Udrea, fost ministru al Turismului.

Elena Udrea și fetița ei, Eva Maria, au fost îmbrăcate amândouă în rochii albe pentru botezul celei mici.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat că nașii nu sunt persoane cunoscute și că botezul va fi urmat de o petrece strânsă.

Elena Udrea ar fi ales, de fapt, două perechi de nași pentru fiica ei, Eva Maria.

Întrebată dacă fostul președinte Traian Băsescu va participa la botezul micuței Eva Maria, Elena Udrea a declarat că este și acesta invitat. Ea a precizat că va fi o petrecere restrânsă, evenimentul fiind dedicat fiicei ei.

Elena Udrea a anunţat în 8 iulie că a revenit în România, precizând că a renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica şi că a luat această decizie imediat după ce a fost eliberată, în luna decembrie.

Ea spunea că a ales să ceară protecţie în Costa Rica în condiţiile în care tocmai aflase că este însărcinată, iar „evoluţia în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuţie, nu de o judecată corectă, în baza legii”.

„Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranţă, însă ştiţi că am fost arestată când Eva avea 13 zile şi, doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut ca ea să vina pe lume în libertate. Dar aşa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în ţara mea şi am aşteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce. Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserică unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea şi cei cu adevărat apropiaţi mie, alături de noi”, mai scria Elena Udrea.