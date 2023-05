Ella Tina susține că a primit un semn divin de la mama ei. Ce a văzut pe cer într-un moment de tristețe: „Părea foarte aproape”

Ella Tina încearcă să treacă peste pierderea dureroasă a mamei sale. În fiecare zi, bruneta face eforturi să își găsească puterea să meargă mai departe, cu toate că se gândește mereu la cea care i-a dat viață, fiind momente când dorul și tristețea o copleșesc.

De curând, aceasta spune că simțea nevoia să vorbească cu mama ei, care i-ar fi răspuns printr-un semn divin.

Ce semn a primit Ella Tina de la mama ei: „A picat o stea căzătoare”

Fosta iubită a lui Jador susține că ultima dată când a cuprins-o dorul de mama ei s-a uitat către cer, moment în care a picat o stea căzătoare, întâmplare care a făcut-o să creadă că a fost vorba despre un semn divin de la femeia care i-a dat viață:

„Într-o seară îmi era așa dor... parcă să o sun, să îi povestesc, având în vedere că este prima vacanță după tragedie. În momentul acela, când plângeam și mă uitam către cer, a picat o stea căzătoare. Părea foarte aproape. Mă gândeam după și mi s-a părut un semn. Probabil că are legătură. Am rămas fără cuvinte.”, a declarat Ella Tina pentru Antena Stars.

De asemenea, Ella Tina a mai mărturisit că, în ciuda tragicului eveniment, simte că mama ei este în continuare lângă ea, îmbărbătând-o cu o forță de neimaginat:

„(...) Înainte îmi era teamă de absolut orice, dar mă miră și pe mine faptul că sunt neînfricată, adică nu am treabă, nu mă mai deranjează, nu știu... să zbor, să îmi fie frică de parașutism. Îmi era frică să mă bag în apă, nu știu... îmi era frică să înot. Acum, m-a mirat și pe mine faptul că am încercat <<scuba diving>>, ceea ce înseamnă că trebuie să te bagi sub apă la o adâncime destul de mare.”, a mai dezvăluit bruneta pentru sursa citată mai sus.

Care au fost ultimele momente pe care Ella Tina le-a petrecut cu mama ei: „Cu o zi înainte de a muri am fost la ea”

Ella Tina și-a pierdut mama în urmă cu ceva timp, după ce femeia s-a luptat mai bine de doi ani cu o boală grea.

Tânăra, profund îndurerată de moartea mamei sale, a ezitat să vorbească foarte mult despre asta la început, însă, recent, și-a deschis sufletul și a povestit cum a petrecut ultimele clipe alături de mama sa:

„Cu o zi înainte de a muri, am fost la ea, am fost la medic, a fost ziua ei, așa că nu m-am așteptat să se ducă de pe-o zi pe alta. Credeam că totuși își va reveni. Mă așteptam să mai reziste cel puțin două-trei luni, deși cumva toată suferința m-a pregătit pentru momentul ăsta. Uite că am ajuns acasă undeva la ora 1 și am avut o durere că mi-am lăsat mama bolnavă. Trebuia să termin niște treburi și a trebuit să mă întorc în București, că altfel nu o lăsam. Mi-am dat seama că e din ce în ce mai rău. Eu întotdeauna încercam să vorbesc cu medicul, dar voiam să fiu și aici în București ca să reușesc să o întrețin și să o ajut, pentru că eu am fost unicul susținător.”, a declarat Ella Tina, în urmă cu ceva timp, la Xtra Night Show.

