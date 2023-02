Ella Tina, despre ultimele clipe petrecute cu mama sa. A povestit totul cu lacrimi în ochi: „Mă așteptam să mai reziste”

Ella Tina și-a pierdut mama în urmă cu ceva timp după ce s-a luptat mai bine de doi ani cu o boală grea. Tânăra prodund îndurerată de moartea mamei sale, a ezitat să vorbească foarte mult despre asta la început, însă iată că după ce a mai trecut timpul, și-a făcut curaj și le-a spus tuturor că a trecut prin clipe extrem de grele.

Care au fost ultimele momente pe care Ella Tina le-a petrecut cu mama ei: „Cu o zi înainte de a muri am fost la ea”

Ella și-a deschis sufletul și a povestit cum a petrecut ultimele clipe alături de mama sa.

„Cu o zi înainte de a muri, am fost la ea, am fost la medic, a fost ziua ei, așa că nu m-am așteptat să se ducă de pe-o zi pe alta. Credeam că totuși își va reveni. Mă așteptam să mai reziste cel puțin 2-3 luni, deși cumva toată suferința m-a pregătit pentru momentul ăsta. Uite că am ajuns acasă undeva la ora 1 și am avut o durere că mi-am lăsat mama bolnavă.Trebuia să termin niște treburi și a trebuit să mă întorc în București că altfel nu o lăsam. Mi-am dat seama că e din ce în ce mai rău. Eu întotdeauna încercam să vorbesc cu medicul, dar voiam să fiu și aici în București ca să reușesc să o întrețin și să o ajut pentru că eu am fost unicul susținător”, a declarat Ella.

În toate aceste momente grele pentru mama sa, tatăl ei a fost cel care i-a fost alături femeii care i-a dat viață.

„Tata a fost un erou a stat atât de mult lângă mama în durerile alea, a ajutat-o, ne era frică să nu i se rupă oasele în timp ce se ridică din pat. I-a fost tot mai greu pe final să se poată îngriji pe ea, să meargă la baie. A fost atât de inteligentă și de lucidă până în ultima secundă. Am rămas cu un singur părinte și îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar s-a sfârșit totul.

Nu o fac pentru TV, dar oamenii nu înțeleg, nu îi doresc nici celui mai mare dușman să treacă sau să simtă ce am simțit eu pe parcursul anilor ăștia. Sunt nopți în care mă trezesc plângând pur și simplu. Tot timpul mă lupt să nu intru în depresie, pentru că este cel mai greu să își plece cel mai bun prieten și om de pe pământ: mama”, a declarat Ella cu lacrimi în ochi.

Care a fost ultima dorință a mamei Ellei

„Înainte de a muri, mi-a spus mătușa mea, cu două minute de a-și da duhul efectiv, ea și-a dorit să se ducă la duș, să plece curată de pe pământ. Mi-a zis tata că atunci când a ridicat-o să o ducă să facă duș, ea a specificat calm și cald să îi ia pansamentul de la sân să i-l schimbe. Noi eram în telefonae, eu nu știam că e ultimul moment, doar auzeam discuții. Mi-am dat seama că aceea va fi noapte în care va pleca, pentru că se învinețise foarte tare și se umflase de trei ori mărimea ei normală. A fost foarte grea. Avea apă la ficat, care a mers la plămâni. Mama a mers până la duș, nu știu cum, pe picioarele ei. Tata a zis că atunci când a ridicat-o din pat, s-a rupt un os, iar ea nu a zis nimic", a mărturisit Ella.

