Elle și Dakota Fanning sunt cele mai cunoscute fetițe de la Hollywood. Cum arată acum cele două surori aproape identice

În film, Angelina Jolie este purtătoarea înfricoșătoarelor coarne, iar Elle Fanning, în vârstă de 22 de ani o interpretează pe frumoasa prințesă Aurora.

Ea a mai fost văzută și în alte producții de succes, cum ar fi Phoebe in Wonderland, Because of Winn-Dixie, Teen Spirit, Mary Shelley sau The Curious Case of Benjamin Button. Elle Fanning a apărut și în filmul Babel, unde a jucat alături de Brad Pitt și Cate Blanchett, în 2006.

De cealaltă parte, cel mai recent proiect al Dakotei Fanning, în vârstă de 27 de ani, este serialul ''The Alienist'', care a avut premiera în 2018.

Dakota Fanning a mai jucat în Uptown Girls, Once Upon a Time In Hollywood, Hide and Seek, Twilight, Hounddog, Taken sau Now Is Good.

De asemenea, ea a apărut pe marile ecrane și alături de Denzel Washington în filmul ''Man on Fire'', în 2004.

Elle Fanning Dakota Fanning vor face echipă din nou pe platourile de filmare într-o producție care urmează să fie lansată anul acesta. Este vorba despre ''The Nightingale'', o dramă despre Cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit eonline.com.

Elle și Dakota Fanning ar putea fi confundate cu ușurință pe covorul roșu la Hollywood, de vreme ce se aseamănă izbitor de mult.

