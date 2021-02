Topul filmelor care vor apărea pe marile ecrane în 2021. Top Gun 2 cu Tom Cruise este unul dintre ele

Jennifer Lopez intră în pielea unui superstar de muzică pop care, după ce află că logodnicul ei i-a fost infidel, face un gest inedit. Ea alege din mulțime un fan care ține în mână o pancartă pe care este scris mesajul „Marry Me'' și se decide să îi accepte pe loc propunerea. Filmul se va vedea prima oară în luna mai a anului 2021.

The Beatles: Get Back

Ultimul documentar al regizorului Lord Of The Rings, Peter Jackson a fost ''They Shall Not Grow Old'' din 2018, care a cronicizat Primul Război Mondial. De data aceasta, producătorul vine cu o surpriză imensă pentru fanii celor de la Beatles, a căror viață și carieră sunt subiectul documentarului care va fi lansat în august 2021.

Judecând după teaser-ul pe care l-a lansat chiar înainte de Crăciun, acesta va fi un deliciu imens pentru fanii celebrei formații.

Dune

Dune este filmul al cărui scenariu are la bază povestea marelui roman scris de Frank Herbert în 1965. Timothée Chalamet este capul de afiș al acestei producții a cărei dată de lansare a fost inițial 18 decembrie 2020.

Se pare că premiera a fost amânată pentru data de 1 octombrie 2021.

Elvis

''Elvis'' este drama biografică a lui Baz Luhrmann despre viața și cariera lui Elvis Presley. Filmul îi are în rolurile principale pe Tom Hanks, care îl interpretează pe managerul lui Elvis, iar Austin Butler intră în pielea regelui rock’n’roll-ului.

Filmările, care au avut loc în Australia, au fost amânate după ce Hanks și soția sa, Rita, au fost testați pozitiv pentru Covid-19.

The Last Duel

Ridley Scott regizează acest thriller bazat pe o poveste adevărată. Acțiunea are loc în Franța secolului al XIV-lea, unde Adam Driver și Matt Damon își fac apariția în ipostaza unor cavaleri, cărora li se poruncește să lupte până la moarte după ce unul îl acuză pe celălalt că i-a violat soția.

Filmul va apărea în octombrie 2021.

