Dublura Emiliei Clarke din Game of Thrones uimește cu vocea ei. Rosie Mac face furori la Little Mix.

Rosie Mac, frumoasa blondă în vârstă de 22 de ani care a fost dublura Emiliei Clarke în serialul Game of Thrones, a participat la Little Mix, un concurs de talente. Ea a cântat piesa Scars To Your Beautiful a Alessiei Cara, iar juriul a apreciat-o pentru talentul ei vocal.

Frumoasa blondă a primit 4 de “da” de la jurații Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock și Jade Thirlwall.