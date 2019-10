Emilia Clarke a dezvăluit cine a uitat recipientul pentru cafea care a apărut într-un episod din ultimul sezon „Game of Thrones”

Clarke a spus că actorul Conleth Hill, care a interpretat rolul Lord Varys în serial, a fost cel care a uitat paharul pe masa.

Una dintre secvenţele celui de-al patrulea episod din GOT, „The Last of the Starks”, difuzat la începutul lunii mai, a făcut înconjurul reţelelor de socializare - într-o încăpere a castelului Winterfell, în timp ce Daenerys Targaryen (personajul lui Clarke) era aşezată alături de Jon Snow (jucat de Kit Harrington), pe masă apărea ceea ce a fost iniţial crezut că este un pahar de la Starbuck, dovedit apoi ca recipient al unei francize locale.

Actriţa Sophie Turner a învinuit-o, în luna mai, pe Clarke de greşeală, însă Hill a recunoscut la o petrecere înaintea galei premiilor Emmy, a povestit Clarke.

„A spus: «Cred că era al meu, îmi pare rău, draga mea. Nu am vrut să spun nimic, pentru că părea că toată atenţia era asupra ta»”.