Emma Răducanu a ajuns în finala US Open 2021! Ce au scris jurnaliștii străini despre performanța jucătoarei de tenis cu tată român

La doar 18 ani, Emma Răducanu, locul 150 WTA, a reușit să se califice în finala US Open 2021 după victoria cu Maria Sakkari, scor 6-1, 6-4.

Tânăra sportivă a recunoscut chiar ea că nu s-a gândit că va ajunge, la această vârstă, în ultimul act al unui turneu de grand slam, conform news.ro. Este prima jucătoare ajunsă în finala unui turneu major după ce a venit din calificări, arată aceeași sursă menționată mai sus.

Emma Răducanu și-a exprimat entuziasmul victoriei pe Instagram, acolo unde are peste 600.000 de fani. Ea a scris la descrierea fotografiilor: "Fericire pură în luminile din New York 🌃🗽❤️". În cele două poze publicate, tânăra sportivă trăiește o bucurie fără margini, iar fanii i-au scris că îi țin pumnii și că abia așteaptă să câștige finala.

Emma Răducanu: "Nu îmi vine să cred!". Jucătoarea de tenis, lăudată în presa internațională

Emma Răducanu, conform news.ro, după ce a ajuns în finala US Open 2021: "Nu îmi vine să cred. Este o nebunie. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge atât de curând într-o finală de grand slam. Mă bucur de perioada petrecută la New York şi asta se vede în tenisul meu", a spus ea.

Tânăra a continuat astfel: "Nu simt presiunea de a câştiga. Am aşteptări legate de felul în care vreau să joc, dar nu am vreo presiune în ceea ce priveşte rezultatele".

Ce au scris jurnaliștii internaționali despre Emma Răducanu

Emma Răducanu are tată român și mamă chinezoaică. S-a născut în Canada, dar locuiește de la vârsta de doi ani în Marea Britanie, țară pe care o reprezintă în circuitul WTA. Tânăra a apărut în toată presa internațională după ce s-a calificat în finala US Open 2021. BBC, The New York Times, Daily Mail, și nu numai, au vorbit numai în cuvinte de laudă despre performanța ei.

BBC Sport a scris despre o "ascensiune meteorică" a ei: "Tânăra britanică, Emma Răducanu, a ajuns în finala US Open urmând cursul 'ascensiunii meteorice', de această dată împotriva favoritei cu numărul 17, grecoaica Maria Sakkari".

Daily Mail: "Emma Răducanu a reușit o performanță istorică ajungând în finala US Open, 'distrugând-o' pe oponenta ei Maria Sakkari".

Emma Răducanu o să joace finala US Open 2021 cu Leylah Fernandez, o canadiancă în vârstă de 19 ani, sâmbătă, pe 11 septembrie 2021. Va fi prima finală de turneu major între sportive atât de tinere, după cea din 1999 de la US Open, câştigată de Serena Williams în faţa Martinei Hingis și, de asemenea, va fi prima finală majoră între jucătoare care nu sunt cap de serie, a relatat news.ro.