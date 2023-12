„Este iubirea vieții mele!” Ce spune Oana Zăvoranu despre împăcarea cu Alex Ashraf. Ce a determinat-o să-i mai dea o șansă

Recent, Oana Zăvoranu a trecut prin momente de cumpănă în căsnicie și a fost la un pas de divorț. Ea și Alex Ashraf s-au împăcat și dezvăluie ce i-a determinat să își mai dea o șansă.

În toamna acestui an, Oana Zăvoranu anunța că divorțează după șapte ani de căsnicie cu Alex Ashraf. La scurt timp însă, au anunțat că își mai dau o șansă, renunțând la gândurile de separare.

Oana dezvăluie ce a făcut-o să-i mai dea o șansă soțului, după tot ce s-a întâmplat între ei.

Citește și: Oana Zăvoranu, în mijlocul unui nou proces. Cum a fost filmată ieșind din sala de judecată: „Adevărul o să iasă la iveală”

Ce a determinat-o pe Oana Zăvoranu să-i mai dea o șansă lui Alex Ashraf

În luna septembrie, Oana Zăvoranu anunța că se desparte de soț, după ce acesta a înșelat-o. La momentul respectiv, Alex Ashraf plecase deja de acasă.

La scurt timp însă, cei doi au decis să mai dea o șansă relației și au fost văzuți din nou împreună în public. Ei au hotărât să treacă peste momentele dificile și să se bucure de un nou început în relația lor.

Oana a hotărât să îi mai ofere o șansă lui Alex Ashraf, deoarece consideră că este iubirea vieții ei. Totodată, soțul Oanei și-a dorit enorm să continue relația cu ea.

Întrebată cum a găsit puterea de a-l ierta pe Alex, Oana a răspuns pe rețelele de socializare: „Pentru că este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche. Pentru că am simțit că și el își dorește asta mult. Pentru că Dumnezeu ne-a unit și… pentru că nu mor vulturii când vor fluturii.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce a declarat Alex Ashraf după împăcarea cu Oana Zăvoranu: „E vina mea!”

De asemenea, potrivit unei surse, Alex Ashraf a scris pe rețelele de socializare la puțin timp după împăcarea cu Oana că își regretă greșelile și că ce s-a întâmplat a fost un moment de „rătăcire”.

Citește și: Mesajul pe care Oana Zăvoranu l-a publicat după ce l-a iertat pe Alex Ashraf și s-au împăcat. Vedeta l-a primit înapoi acasă

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate. De data asta a fost vina mea!

Amândoi am realizat că într-un cuplu vina se împarte la doi și tot împreună ne-am oferit o nouă șansă. Când am realizat gafa imensă făcută am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta. Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, a declarat acesta.

El susține că iubirea adevărată l-a făcut să se întoarcă la Oana, și în niciun caz motivele financiare. „Legămintele sunt cele care au contat pentru noi.”

Cotește și: Decizia radicală pe care Oana Zăvoranu a luat-o după divorțul de Alex Ashraf. Ce vrea să facă și de ce a anunțat în mediul online

Totodată acesta a încercat să explice și motivele care au dus la ”rătăcirea de moment”, spunând că: „Se pare că uneori nu mai știi ce simți pentru acela lângă care ai stat zece ani, 24 de ore din 24, bot în bot! ȘI atunci ai nevoie să iei o ușoară distanță, să faci un fel de pauză.

Am avut astfel timp să ne gândim la relația noastră, la ceea ce ne-a unit, dar și la ceea ce ni s-a părut sau mi s-a părut că ne separă. Și imediat după aceea să înțeleg că nu luasem o decizie bună pentru mine. I-am cerut iertare și putem spune azi că tot răul a fost spre binele nostru!”

Oana și Alex trăiesc practic o a doua lună de miere, susținând că acum sunt mai puternici decât oricând și că se iubesc ca și cum ar fi în prima zi.