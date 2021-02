Este logodit cu Jennifer Lopez, dar e suspectat de infidelitate. Ce zvonuri au apărut despre Alex Rodriguez

În timpul filmărilor pentru Southern Charm, Craig Conover a acuzat-o pe Madison de infidelitate, spunând că ea îl înșela pe Austen Kroll, iubitul ei de atunci, cu “un celebru fost jucător de baseball”. Ea a fost acuzată că a zburat la Miami unde și-a petrecut timp cu un celebru jucător din MLB care e căsătorit și foarte faimos.

Aparent, o altă colegă de pe platourile de filmare ale show-ului Southern Charm, Danni Baird, ar fi dezvăluit că Madison i-a povestit de faptul că se vedea pe Facetime cu Alex Rodriguez, fără să spună exact motivul din spatele legăturii lor.

citește și: Apariția lui Jennifer Lopez la inaugurarea lui Joe Biden a atras atenția întregii lumi. Cum este ținuta imaculată în partea de jos

Deși Madison recunoaște că a greșit, ea a mărturisit într-un interviu pentru Page Six că “Am încercat să fiu cât mai discretă cu putință. Nu vreau să îi fac rău familiei sale în vreun fel sau pe a mea. Nu avem nicio vină în toată aceste poveste”.

Cu toate acestea, o sursă apropiată a lui Alex Rodriguez a mărturisit pentru E! News că “Alex nu o cunoaște și nu a întâlnit-o niciodată”. Cu toate acestea, se pare că ei și-au trimis câteva mesaje și aparent Alex Rodriguez ar fi dat like unor poze de-a lui Madison pe Instagram.

Apariția lui Jennifer Lopez la inaugurarea lui Joe Biden alături de Alex Rodriguez

Cântăreața în vârstă de 51 de ani a purtat o ținută impecabilă care a atras atenția întregii lumi, iar interpretarea piesei "Land is your Land" și a piesei "Let's Get Loud" a fost aplaudată la scară largă.

În mijlocul reprezentației, ea a spus în limba spaniolă: "Lopez rostea de fapt, o parte din juramantul de credinta: O națiune sub Dumnezeu, indivizibil, cu libertate și dreptate pentru toți", potrivit The Sun.

Îndrăgita artistă și-a făcut apariția la inaugurarea lui Joe Biden într-o ținută albă formată dintr-o pereche de pantaloni lungi până în pământ, albi, o bluză cu detalii din tule și un palton alb. Strălucirea este dată de bijuteriile pe care artista le poartă atât pe mâini, cât și la mijlocul taliei.