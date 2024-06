Eva Kiss, dezvăluiri emoționante despre revederea cu fiul ei. Cei doi nu s-au văzut de 20 de ani: „O întâlnire dificilă”

Eva Kiss a povestit despre revederea cu fiul ei după 20 de ani de despărțire. Iată ce declarații a făcut cântăreața adorată cândva de milioane de români!

Eva Kiss este o interpretă admirată și apreciată de români. Cântăreața a părăsit România în urmă cu 34 de ani, iar acum locuiește în Danemarca, alături de cele două fiice ale sale. După 20 de ani, artista s-a revăzut cu Andrei, unicul băiat, iar într-un interviu exclusiv pentru Revista Viva a povestit cum a decurs întâlnirea.

Eva Kiss, despre revederea cu fiul după 20 de ani: „O întâlnire cu multe reproșuri”

Eva Kiss, în vârstă de 71 de ani, a făcut parte alături de Stela Enache, Marina Voica și Adrian Romcescu din Generația de Aur. În anul 1990, cântăreața a părăsit România și a plecat în Danemarca, urmându-și soțul care emigrase cu doi ani înainte.

De atunci, Eva Kiss a revenit de puține ori în țara natală. Artista are trei copii, printre care și un fiu, pe Andrei, care locuiește în România și cu care a reușit să reia legătura după 20 de ani. Se pare că tatăl băiatului ar fi fost cel care i-a interzis să se vadă.

Într-un interviu exclusiv pentru Revista Viva, Eva Kiss a mărturisit că întâlnirea cu fiul ei a fost una destul de dificilă, cu multe reproșuri din partea lui Andrei.

„A fost o întâlnire dificilă pentru amândoi, cu multe emoții, cu multe reproșuri din partea lui, venite din această situație particulară a noastră, cauzată de interdicția tatălui său de a ne lăsa să avem niște relații normale. Sigur că toate acestea au lăsat în urmă niște traume, dar am speranța că, atât cât vom trăi, vom încerca și vom reuși să le dăm uitării, să le vindecăm.”, a spus cântăreața pentru sursa citată.

Cum se înțelege Eva Kiss cu cele două fiice ale sale

Întrebată în ce relații este cu Eva și Alexandra, Eva Kiss a precizat că relațiile sunt ca în orice familie obișnuită.

„Avem relații ca exact în orice familie obișnuită, cu problemele și realizările ei, uneori ne înțelegem mai bine sau mai puțin bine, dar îmi place să cred că toți trei copiii mei simt cât de mult înseamnă pentru mine, pentru familia noastră. Aș fi vrut să fac mult mai mult, dar atât am putut eu să fac. Andrei este în România, are o familie frumoasă, iar Eva și Alexandra sunt în Danemarca. Eva are și ea o familie frumoasă, de asemenea și Alexandra.”, a adăugat Eva Kiss pentru Revista Viva.