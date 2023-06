Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după cinci ani. Care au fost primele impresii ale omului de afaceri despre Irinuca

Zilele acestea, omul de afaceri a fost într-o vizită în America, iar întâlnirea cu fiica lui l-a lăsat fără cuvinte. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după cinci ani.

Irinel Columbeanu nu își mai văzuse fiica de cinci ani, motiv pentru care a decis să călătorească până în strâinătate pentru a petrece puțin alături de Irina.

Se pare că întâlnirea a fost una cât se poate de emoționantă, omul de afaceri împărtășind fiecare detaliu al întrevederii. Iată ce declarații a făcut, dar și cât de mult a crescut Irinuca!

Irinel Columbeanu a dezvăluit cum a decurs revederea cu Irinuca

Irinuca s-a mutat în America în anul 2015, acolo unde locuiește cu mama ei, Monica Columbeanu, și partenerul acesteia, Mr. Pink, potrivit Viva.

Fata omului de afaceri are, în prezent, 16 ani, fiind o domnișoară în toată regula, lucru pe care l-a remarcat, de altfel, și tatăl ei, atunci când a întâlnit-o pe holurile hotelului unde a stat cazat:

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt cinci ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Antena Stars.

Irinel Columbeanu a rămas surprins de cât de bine conduce fiica sa

Pentru că a împlinit 16 ani, fiica lui Irinel Columbeanu are deja permis de conducere în America. Omul de afaceri a povestit că a avut multe plimbări cu adolescenta la volan, precizând că a rămas impresionat de cât de bine se descurcă.

Cu toate acestea, el nu s-a putut abține să nu îi dea și câteva sfaturi:

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine.(…) Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna.”, a mai spus acesta pentru sursa citată mai sus.

Ce a moștenit Irina Columbeanu de la tatăl ei, Irinel Columbeanu

Se pare că Irinuca a moștenit spiritul afacerist de la tatăl ei. Acesta dezvăluia, la un moment dat, că fiica lui este pasionată de pictură, motiv pentru care și-a deschis o mică afacere cu tabourile realizate de ea:

„Irina are câteva zeci de tablouri, ce pot fi văzute și comandate de pe un cont al său de Instagram. A luat cu ea, în America, toate lucrările pe care le-a făcut înainte de a pleca. Cel mai scump tablou al său s-a vândut cu câteva mii de euro. L-a cumpărat o doamnă din afara țării.”, a declarat Irinel Columbeanu, citat de o publicație online de știri.

