O mai ții minte pe Nicoleta de la Sweet Kiss? Artista a fost la un pas de a-și pierde viața în timp ce îl năștea pe fiul ei

Nicoleta de la Sweet Kiss a trecut prin clipe îngrozitoare în ziua care ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase din viața ei. Artista a povestit abia acum prin ce clipe grele a trecut la naștere.

Ce diagnostic a primit Nicoleta de la Sweet Kiss chiar cu câteva minute înainte de a naște

Nicoleta de la Sweet Kiss a fost la un pas de moarte când l-a adus pe lume pe fiul ei, Mario. Artista a făcut mărturii cu lacrimi în ochi despre cel mai greu moment din viața sa. Cu toate că a avut o sarcină ușoară și a fost activă pe parcursul celor nouă luni, când a trebuit să nască a fost la un pas de a-și pierde viața pe patul de naștere.

Primele probleme au intervenit când era în a șasea lună de sarcină și s-a trezit într-o dimineață cu o hemoragie. Artista a fost de urgență la spital, însă medicii nu i-au dat prea multe remedii. Au trimis-o acasă și i-au spus să stea mai multe în pat.

„Am avut un diagnostic pe care eu l-am aflat după ce am născut: placentă pelviană centrală cu șanse de supraviețuire de 1%. Eu nu simțeam nimic, am mers în fiecare lună la analize, am făcut toate ecografiile care se cereau pentru ca eu să știu că este totul în regulă. La șase luni am avut dintr-o dată o hemoragie. Eram foarte activă și mergeam mereu prin oraș. Eram slăbuță cu o burtă imensă și dintr-o dată m-am trezit cu hemoragie. Norocul meu era că băiatul era dezvoltat.

M-au trimis acasă și îmi aduc aminte că era o doamnă acolo, la poartă care mi-a zis că sângerarea aia nu este de nicăieri. Eu am zis că este vina mea că am fost foarte activă și am stat la pat până la naștere”, a povestit Nicoleta.

Nicoleta de la Sweet Kiss, la un pas de moarte când l-a născut pe fiul ei: „I-au spus partenerului meu să vină să ia copilul pentru că eu nu voi trece mai departe”

Nicoleta a mai povestit că ea ar fi trebuit să nască în mod normal pe 2 martie, însă termenul a trecut și bebelușul nu dădea semne că ar vrea să se nască. Semnele de întrebare au intervenit în momentul în care soacra sa i-a atras atenția că oparte din burtica de gravidă era de culoare vineție.

„M-a controlat un doctor tânăr și a avut o reacție ciudată. Mi-a spus că bebelușul este bine, dar eu nu sunt bine. A chemat o doamnă, a confirmat că avea dreptate. Parca Dumnezeu m-a întărit să nu mă sperii atât de tare. A doua zi m-au băgat în operație, l-au chemat pe tatăl lui Mario și i-au spus că trebuie să vină să își ia copilul. Nu aveam șanse să trăiesc și voiau să salveze copilul. I-au spus partenerului meu să vină să ia copilul pentru că eu nu voi trece mai departe. S-au mai luptat încă două ore să mă salveze pe mine”, a declarat Nicoleta de la Sweet Kiss, la Antena Stars.

