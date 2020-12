Exclusiv. Ce spune Florin Ristei despre relația cu Naomi Hedman

Și, dacă în plan personal, lucrurile merg foarte bine între Florin și Naomi, cei doi nu exclud posibilitatea unei viitoare colaborări artistice.

"Dacă reușim să facem ceva mișto, eu zic că da”, spune solistul trupei Freestay.

Pe lângă pasiunea pentru muzică, Naomi Hedman iubește tot ce ține de fashion și chiar activează în domeniul modei. Ea este un fotomodel apreciat și a semnat contracte în timpul petrecut în România.

Ce gest a făcut Florin Ristei pentru Naomi Hedman la audițiile X Factor 2020

Naomi Hedman a pășit neîncrezătoare pe scena X Factor România din cauza că avea probleme cu vocea, pe care o recăpătase cu doar 4 zile înainte de a ajunge la audiții.

Prima sa alegere muzicală nu a impresionat și, la cererea juraților, a hotărât să mai interpreteze o piesă.

Pentru că a simțit neîncrederea ei, Florin Ristei a urcat pe scenă și au cântat împreună piesa If I ain't got you. Prezența artistului a ajutat-o să se relaxeze și, la finalul momentului, a obținut 4 de DA.

"Arată de revistă de departe și e frumoasă și de aproape.", spunea Ristei la acea vreme despre cea care acum îi este iubită.

Cum a decurs ultima prestației a lui Naomi Hedman pe scena X Factor 2020

La fel ca în audiții, Naomi Hedman a făcut spectacol în Bootcampul X Factor 2020. Dincolo de vocea specială, costumația aleasă, silueta de invidiat și mișările de dans i-au făcut pe toți să privească momentul ei cu sufletul la gură.

"E atât de mișto, de frumoasă, încât nu mai poți să te concentrezi la cântat.", spunea încântat Ștefan Bănică Jr.

Și Loredana a apreciat prestația superbei mulatre: "Dacă ai fi în echipa mea, te-aș pune pe scaun acum, în clipa asta."

Însă Delia a considerat că drumul lui Hedman în competiție a ajuns la final: "Naomi, în primul rând felicitări pentru seara asta. Ai strălucit. Sunt convinsă că la un moment dat o casă te discuri de te va semna și vom auzi de tine. Sunt 100% convinsă că se va întâmpla asta."