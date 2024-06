Exclusiv | Pepe, declarații emoționante în ziua nunții cu Yasmine. Ce spune despre evenimentul cu dublă semnificație

Pepe și Yasmine Ody se căsătoresc astăzi, 7 iunie 2024, în ziua în care fiul lor, Pepe Junior, împlinește 2 ani.

Ziua de 7 iunie are dublă semnificație pentru prezentatorul Te cunosc de undeva!: nunta cu Yasmne și ziua băiețelului său.

Înainte de marele eveniment, Pepe a oferit câteva declarații emoționante. Artistul este profund recunoscător pentru familia sa.

Citește și: Cine sunt nașii de cununie ai lui Pepe și Yasmine. Artistul de căsătorește chiar astăzi

Pepe, declarații emoționante înainte de nunta cu mama băiatului său

Articolul continuă după reclamă

„Ziua asta pentru mine înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce înseamnă dragostea mea pentru familie, pentru faptul că mi-am dorit toată via un băiețel și abia acum mi l-a dat, mi l-a dat mai târziu ca să-l apreciez mai maim ult și să-l îndrăgesc mai tare. Faptul că fetițele îl iubesc atât de mult și el pe fetițe și împreună cu Yasi și cu copiii formăm o familie atât de frumoasă mă face să mă simt cel mai fericit om din lume, iar Yasi merită tot respectul și toată dragostea mea și îi mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-a făcut atât de fericit și de împlinit”, a spus Pepe cu puțin timp înainte de nunta cu Yasmine Ody, pentru a1.ro.

Citește și: Reacția savuroasă a fiului lui Pepe când și-a auzit tatăl cântând la TV. Yasmine, soția artistului, a filmat momentul

Pepe a spus pentru Antena Stars în urmă cu ceva timp că nunta sa cu Yasmine are un concept nou și diferit.

„E diferit, până acum am știut tot ce mișcă. Acum mă duc ca un invitat. Conceptul în sine e total diferit. În primul rând nu e cu stat la masă și cu meniuri. Nu-s pauze de mese. Când vrei, mănânci. Live cooking. E sinucidere din punct de vedere financiar! E foarte scump. Sunt vreo 300 de invitați. Este cea mai importantă petrecere din viața mea. Am ales să facem nunta chiar de ziua băiatului meu. Vrei fructe de mare, ai fructe de mare. Vrei shaorma, mănânci shaorma! Tot ce vrei! Toate tipurile posibile și imposibile! Mai mult de 300 de persoane nu vrem, am zis să fie restrâns. Nu se filmeză. Programul artistic e festival. Mandinga, LA, Johny Romano, Clejanii, Silviu Andrei, Nea Mărin cu dansuri, dansuri arăbești, pentru că a mea e de origine palestiniană”, a mai spus Pepe la XNS.

Pepe nu este la prima nuntă, însă de data aceasta artistul spune că va fi o petrecere total diferită, pentru care nu s-a stresat.

Citește și: Pepe, moment special la Neatza, alături de fiul lui. Apariția la TV a lui Pepe Junior i-a topit pe telespectatori | VIDEO

Cei doi miri au petrecut luna de miere înainte de nuntă. Pepe și Yasmine au fost în Dubai în luna mai, unde au sărbătorit și ziua de naștere a miresei.