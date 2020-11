Făcea furori cu piesa Mysterios Girl în anii '90. Cât de schimbat e acum Peter Andre, idolul tuturor adolescentelor acelor vremuri

A devenit faimos în anii '90, odată cu lansarea piesei ”Mysterious Girl”. Hitul a ajuns pe locul doi în topurile din Marea Britanie și a avut atât succes, încât albumul s-a vândut în peste două milioane de exemplare în întreaga lume.

În 2004 a început să cocheteze cu televiziunea. Peter a apărut în ”I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!” și a cunoscut-o pe Katie Price, cea care mai târziu i-a devenit soție. Peter a ajuns în finala spectacolului, însă s-a clasat pe locul 3.

După ce s-au căsătorit în 2005, Peter și Katie au avut un reality show pe ITV2. Relația lor s-a finalizat în 2009, moment în care a apărut show-ul ”Peter Andre: The Next Chapter”.