Silviu Prigoană a fost căsătorit cu patru femei în cei 60 de ani de viață. Afaceristul are patru copii cu primele două soții.

Silviu Prigoană a fost căsătorit cu patru femei în cei 60 de ani de viață. Afaceristul are patru copii cu primele două soții. | Antena

În vreme ce prima căsnicie s-a terminat brusc, cu decesul partenerei, care s-a stins la doar 30 de ani, a doua a fost o poveste de dragoste cu năbădăi. De cinci ori s-au căsătorit și au divorțat Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu.

A treia soția este Delia Prigoană, cu care și-a refăcut viața după ce a rămas văduv. A urmat Mihaela Prigoană, femeia cu care Silviu și-a refăcut viața după parcursul tumultos pe care l-a avut alături de Adriana. Totuși, nu au avut niciun copil, singurii moștenitori ai afaceristului fiind cei patru băieți pe care îi are din primele două mariaje.

”Asta nu a înțeles nimeni niciodată. Eu cu soția mea nu avem niciun grad de rudenie. Gradul de rudenie este între părinții mei, eu și copiii mei. Femeia de lângă mine e pasageră. Azi poate să fie, mâine poate să nu mai fie”, declara Prigoană în urmă cu câțiva ani pentru revistatango.

Citește și: Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu după ce Silviu Prigoană a murit. Cei doi au împreună doi băieți

Articolul continuă după reclamă

Femeile cu care Silviu Prigoană a fost căsătorit. Afaceristul s-a cununat cu alte trei partenere, după ce prima soția a murit

Prima soție a lui Silviu Prigoană a fost colegă de clasă cu el. Viorica era subingineră la aceeași fabrică la care lucra Prigoană ca muncitor necalificat. Femeia i-a dăruit doi băieți, pe Honorius și Silvius. După 7 ani de căsnicie, medicii i-au descoperit o boală gravă la ficat.

”Prima mea soţie a murit în 1994, când Honorius şi Silvius erau mici. A avut o boală cumplită şi în doar şase luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic”, a rememorat omul de afaceri pentru sursa menționată anterior.

La patru ani de la momentul în care a rămas văduv, Silviu Prigoană s-a recăsătorit cu Delia Gabriela Prigoană. Au divorțat în anul 2003, iar apoi a apărut Adriana Bahmuțeanu în viața afaceristului.

Din anul 2003 până în 2013, cei doi s-au căsătorit de cinci ori. În acest timp, au apărut cei doi copii ai lor, Maximus și Eduard Gabriel.

Când lucrurile s-au liniștit, în viața lui Silviu Prigoană a apărut Mihaela. A cunoscut-o la un eveniment și de atunci au rămas împreună. Căsnicia lor s-a terminat tragic, la fel ca primul mariaj al afaceristului: cu moartea unuia dintre parteneri.

Citește și: Siviu Prigoană a murit! Afaceristul s-a stins din viață la 60 de ani, într-un restaurant

Silviu Prigoană a murit la 60 de ani!

Silviu Prigoană a murit la 60 de ani în după amiaza zilei de 12 noiembrie 2024. Afaceristul se afla la un restaurant din Bran când s-a întâmplat tragedia, însoțit de un prieten. După ce medicii l-au resuscitat zeci de minute, au fost nevoiți să declare decesul.

„Din ce am aflat de la medic, nu pare a fi vorba de un stop produs de un bol alimentar”, a spus, pentru HotNews.ro, directorul ambulanței Brașov pentru Hotnews.

Conform acestuia, Silviu Prigoană era cunoscut cu afecțiuni cardiace și neurologice și, probabil, a suferit un infarct.