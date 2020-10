Fetița care făcea furori în copilărie a crescut și pozează în lenjerie intimă. Cum arată acum Dakota

Dakota continuă să țină prima pagină a tabloidelor din Statele Unite, fiecare apariție a acesteia fiind devorată de ziariști și paparazzi. De curând, tânăra a ajuns din nou în prim plan grație apariției provocatoare.

Tânără domnișoară nu poate fi văzută mereu în ipostaze provocatoare, nsă de această dată a pozat în lenjerie intimă.

Fanning a debutat în modelling în 2009, când a apărut pe coperta revistelor de modă Elle, Vanity Fair și Cosmopolitan, printre altele. A apărut și în săptămâna modei din New York în 2014 și la ceremonia de deschidere a Fashion Week New York S / S 2015.

Fanning a avut parte de roluri mari, interpretând Lewellen în Hounddog (2007), Lily în Viața secretă a albinelor (2008), personajul omonim în Coraline (2009), Cherie Currie în The Runaways (2010) și Jane Volturi în The Twilight Saga (2009–2012). De-a lungul anilor 2010, ea a continuat să apară în producții independente, cum ar fi dramele Now Is Good (2012) și Night Moves (2013), comedia-drama Very Good Girls (2013) și filmul biografic Effie Gray (2014). În 2018, a apărut în comedia de jafuri Ocean's 8 și a avut un rol principal în miniseria de dramă de epocă The Alienist. A interpretat-o pe Manson Squeaky Fromme în filmul lui Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood (2019).