Fiica cea mare a Gabrielei Cristea a ajuns la spital. Tavi Clonda a povestit ce s-a întâmplat: „Au trecut cam multe zile”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trec prin momente grele cu fiica lor cea mare. Victoria se confruntă cu probleme de sănătate de mai multe zile și au fost nevoiți să ajungă la spital pentru un control mai amănunțit. Tatăl micuței a postat imaginile pe rețelele sociale și a oferit mai multe detalii despre starea micuței.

Ce probleme de sănătate are fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Tatăl ei a dus-o la spital

Tavi Clonda este un tătic extrem de implicat în creșterea celor două fiice pe care le are cu Gabriela Cristea. El nu ratează niciun moment să posteze imagini din viața lor de familie, dar și să povestească de năzbâtii au mai făcut micuțele.

Însă, pentru că nu există numai momente fericite, el le este alături și atunci când sunt bolnăvioare și se ocupă îndeaproape de ele. Așa s-a întămplat și de data aceasta când a ajuns cu fiica lor cea mare la spital, din cauza unor probleme care nu îi mai dau pace.

Pentru că soția sa era la emisiune, cântărețul a fost nevoit să ia situația în propriile mâini și nu a ezitat să o ducă chiar el pe aceasta la doctor, așa cum a povestit pe contul de Instagram. De asemenea, acesta a publicat și mai multe imagini cu micuța în care pare că se simte bine, în ciuda stării de sănătate.

„Atunci cand sotia a inceput un nou proiect pe Antena 1, iar taticul vegheaza fetita cand are febra….”, a dezvăluit el în mediul online, în urmă cu câteva zile, alături de o fotografie cu Victoria dormind liniștită.

Gabriela Cristea a intervenit imediat în comentarii și a ținut să își laude soțul si să îi mulțumescă pentru implicarea de care dă dovadă. „Sunt binecuvantata cu un sot extraordinar iar fetele noastre cu cel mai bun si dedicat tatic. Multumim”, a scris prezentatoarea Mireasa, Măștile Iubirii în comentarii.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să își vândă casa. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro pe "cuibul" luxos

Tavi Clonda a revenit ulterior, cu un nou Instastory în care a oferit mai multe detalii. Solistul a fost nevoit să o ducă pe fiica lor la spital pentru că nu au reușit să mai scape de febră.

„Până la urmă am ajuns un pic la doctor să facem un consult că au trecut cam multe zile. Acum are o stare mai bună, dar să vedem ce are. Aveți griă de voi”, a mai explicat el în clip-uș în care cea mică pare vioaie și se mândrește cu masca ei cu animăluțe.

Gabriela Cristea prezintă o nouă emisiune la Antena 1. Ce noutăți aduce Mireasa – Măştile iubirii

Începând din 20 februarie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 16:00, Gabriela Cristea le aduce telespectatorilor Mireasa – Măştile iubirii, un fusion între emisiunea Mireasa, de la Antena 1 şi Mireasa – Capriciile iubirii, aftershow-ul difuzat pe Antena Stars.

Emisiunea transmisă în direct vine cu o oră în plus de conţinut relevant din culisele poveştilor născute în casa Mireasa şi va avea la bază cele mai importante subiecte ale momentului, privite într-o nouă abordare.

Printre noutăţile pe care le va aduce Mireasa – Măştile iubirii se numără interviuri 1 la 1 atât cu concurenţii din casă aflaţi într-o stare de spirit sau o situaţie mai specială, cât şi cu persoane din exterior, dar relevante pentru show-ul de la Antena 1.

Citește și: Mireasa Măștile Iubirii, 22 februarie 2023. Miruna și Cosmin, prima apariție după ce au divorțat. Fata s-a așezat lângă fostul soț

Totodată, Gabriela va merge în vizită la foşti concurenţi iubiţi de publicul reality show-ului matrimonial şi le va aduce telespectatorilor noutăţi din vieţile acestora. Pe lângă acestea, gazdei show-ului i se vor alătura în platou atât specialişti în relaţiile de cuplu, cât şi vedete din show-biz-ul românesc, care fie vor împărtăşi publicului din experienţele personale, fie vor veni pur şi simplu pentru a le face o surpriză concurenţilor.

Cuza dă de roată într-un nou super episod Roata Vedetelor | Sezonul 3 ▶ Află detalii din viața sa, exclusiv în AntenaPLAY