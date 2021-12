Fiica Cristinei Cioran a fost infectată cu Coronavirus. Cum se simte micuța și ce a postat mama ei pe rețelele sociale

În loc să se bucure de primul Crăciun în 3 și de magia sărbătorilor de iarnă, Cristina Cioran trece printr-o perioadă mai dificilă. După ce a născut prematur în luna iulie 2021, se pare că actrița și fiica sa au întâmpinat noi probleme.

Vedeta a anunțat pe contul oficial de Instagram că Ema a fost infectată cu Covid-19 și că au ajuns de urgență la spital. Totodată, aceasta a dezvăluit că micuța sa nu se simțea bine și avea probleme respiratorii.

Cum se simte fiica Cristinei Cioran, după ce a fost diagnosticată cu noul Coronavirus

La doar 5 luni de la naștere, fetița Cristinei Cioran se confruntă cu probleme de sănătate. Micuța a fost diagnosticată cu noul Coronavirus, după ce mama ei a dus-o de urgență la spital pentru că nu se simțea deloc bine.

Actrița a publicat în mediul online o imagine adorabilă cu minunăția sa, prin care le-a explicat prietenilor virtuali peripeția de care a avut parte chiar în prima zi de Crăciun. Pentru că este foarte activă pe contul de Instagram și își ține fanii la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa, vedeta a ținut neapărat să le dea vestea.

Prin intermediul postării, Cristina Cioran și-a dorit să transmită faptul că fetița sa este mult mai bine decât în prima zi. Totodată, aceasta a dezvăluit că a cel de-al doilea test pe care l-a făcut a ieșit pozitiv, chiar dacă primul a fost negativ.

„Duminică, 26 decembrie 2021… Crăciun. Primul nostru Crăciun împreună! Ieri, în prima zi de Crăciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respira greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la spitalul județean Constanța.

Acolo la un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficiență respiratorie.

De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zonă. Azi e a doua zi și e mai bine. Și eu am fost testată, dupa un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou 🥰 Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Vă îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi 😜”

Ema a primit îngrijiri medicale, iar acum starea sa de sănătate este mult mai bună. Cristina Cioran a mulțumit tuturor pentru mesajele de încurajare și cuvintele frumoase pe care le-a primit pe rețelele sociale.

„Vă trimit cele mai bune gânduri, voi sunteți mereu învingătoare ❤❤.”, „Of! Crăciun fericit, păpușelelor! Să vă faceți bine repejor! Puuup”, „Multă sănătate! O să fiți bine în curând!🍀” sau „Sănătate! Aveți grijă de voi!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită gânduri bune și încurajări.

