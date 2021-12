Cât de mult a crescut fetița Cristinei Cioran, după ce a fost născută prematur. Cum arată micuța acum

Cristina Cioran a trecut prin momente dificile la naștere, însă acum se bucură de fiecare moment alături de fiica ei. Micuța Emi a stat câteva săptămâni în spital pentru că a fost născută prematur, iar vedeta a așteptat cu nerăbdare ziua în care să o strângă la piept.

La începutul lunii septembrie, actrița și-a adus fiica acasă, iar acum își încântă prietenii virtuali cu cele mai adorabile imagini. Deși a fost născută prematura, Ema a crescut foarte mult și surprinde pe toată lumea cu frumusețea ei.

Cum arată fiica Cristinei Cioran acum, la șase luni de la naștere

Pentru că sărbătorile sunt aproape și că spiritul Crăciunul plutește prin aer, Cristina Cioran a decis să își îmbrace micuța într-o rochiță spectaculoasă și să își încânte prietenii virtuali cu minunăția sa. Totodată, aceasta este foarte activă pe rețelele sociale și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, însă nu mai postase de mult poze cu fetița ei.

Micuța Ema și-a făcut apariția pe Instagram mamei ei într-o ținută extrem de adorabilă și ciorăpei cu Moș Crăciun. Un lucru este evident, fetița a moștenit frumusețea de la mama ei, cea cu care seamănă foarte mult.

„Vin sărbătorile! #mybaby #myema #instababylove #mylove #loveatfirstsight”, a scris Cristina Cioran la descrierea imaginii, vizibil mândră și entuziasmată.

Internauții au rămas surprinși de frumusețea rară a micuței, dar și de faptul că a crescut foarte mult. Postarea a strâns rapid mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții impresionante din partea celor care îi urmăresc contul de Instagram Cristinei Cioran.

„O scumpete de fetiță, ce mare s-a făcut ❤️❤️”, „Cea mai puternica 💪”, „Ema cea draguță❤️”, „Să vă trăiască minunea!!!” sau „Păpușică ❤️❤️❤️! O pupacesc tare, tare❤️❤️❤️❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Ce mesaj a transmis Cristina Cioran la scurt timp de la naștere

Cristina Cioran nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online la scurt timp de la naștere. Actrița le-a mărturisit prietenilor virtuali că micuța ei este în spital și necesită supravegherea medicilor.

"Aș vrea să împărtășesc cu voi câteva gănduri despre tot ce s-a întâmplat în perioada asta. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru sutele de mesaje primite, mesaje de încurajare pentru noi, mesaje cu povești similare. Nu mi-am imaginat că suntem atât de mulți și multe, cele care trecem prin astfel de momente și vreau să vă spun că mă ajută enorm să merg mai departe și să prind curaj.

Ema e puternică, are o strângere de mână ca tati, zâmbet ca mami, curaj și ambiție. Au fost și sunt momente foarte emoționante pentru mine și aș vrea să mă scuzați că nu am reușit să răspund la telefon și tuturor mesajelor. Sunt acasă. Nu m-au mai putut ține în spital, sunt reguli stricte … iar Ema mea a rămas in spital sub atenta îngrijire a medicilor care au salvat-o.", a scris ea în urmă cu ceva timp, vizibil emoționată.