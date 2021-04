Fiica lui Catherine Zeta-Jones este acum majoră. Ce mesaj emoționant i-a transmis actrița

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas formează un cuplu de mai bine de 20 de ani, fiind unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood. Cei doi au împreună doi copii, pe Carys și pe Dylan Michael.

Carys s-a transformat într-o tânără domnișoară și îi seamănă leit mamei sale. Părinții ei au sărbătorit-o și au ținut să îi transmită fiecare câte un mesaj special cu ocazia acestei zile importante.

“Happy 18th Birthday Carys Zeta! You are everything, and everything is you. Thank you for the joy you bring me. At 5 am this morning, you texted me to thank me, for giving birth to you. That’s the kind of woman you are. Kind. Your wisdom out numbers your years. You beauty is deep and your heart is big enough to love and envelop the world, your sense of humor......very important.... is insurmountable. I could go on. Your Japanese needs some work, but that’s doable. I love you angel. Mama.”

(La mulți ani cu ocazia împlinirii celor 18 ani Carys Zeta! Tu ești totul și totul ești tu. Îți muțumesc pentru bucuria pe care mi-o aduci. La 5 de dimineață, mi-ai dat mesaj să-mi mulțumești pentru că te-am adus pe lume. Ești acest gen de femeie. Blândă. Înțelepciunea ta este mai mare decât vârsta pe care ai împlinit-o. Frumusețea ta este profundă și inima ta este suficient de mare încât să cuprindă lumea întreagă cu dragostea ei. Simțul umorului...foarte important...este de neîntrecut. Aș putea continua. Japoneza ta are nevoie de îmbunătățiri, dar se poate lucra la asta), i-a transmis Catherine fiicei sale, postând o serie de fotografii cu ea pe Instagram de când era mai mică.

La rândul lui, Michael Douglas, a ales și el o poză cu fiica lui majoră și la descriere a adăugat următorul mesaj:

“Honey this is your Dad, wishing you the best 18th birthday any young lady could possibly have. You know how much I love you, how proud I am of you, and the joy I have watching you grow into the young lady you are turning out to be! Happy birthday Carys! I love you!”

(Draga mea, tatăl tău îți urează tot ce e mai bun de ziua ta la împlinirea celor 18 ani. Știi cât de mult te iubesc, cât de mândru sunt de tine și bucuria pe care o am să te văd crescând într-o frumoasă domnișoară. La mulți ani, Carys! Te iubesc!), a scris actorul.

Povestea de iubire dintre Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas

Pentru cei doi faimoși actori, vârsta s-a dovedit a fi doar un număr. Michael Douglas, în vârstă de 76 de ani și Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 51 de ani, și-au unit destinele în anul 2000.

Actrița a ales să împărtășească lumii întregi secretul căsniciei sale de 20 de ani cu Michael Douglas. Cel mai important lucru este că cei doi nu și-au pierdut simțul umorului și adoră să petreacă timp împreună, în special pentru că nu au un program fix de lucru.

Într-un interviu pentru Wall Street Journal, Catherine a declarat: “Înainte de toate, ne distrăm de minune împreună. Soțul meu e cu 25 de ani mai mare decât mine, iar ăsta nu e un secret. Oricare relație nu ar fi una normal dacă nu ar trece și prin suișuri, dar și prin coborâșuri”.

“Cea mai importantă constantă este iubirea și respectul. Nu ne-am pierdut niciodată simțul umorului și ne simțim bine unul în compania celuilalt”, a mai adăugat frumoasa actriță care pare că a descoperit elixirul tinereții.