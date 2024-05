Fiul lui Radu Mazăre are o afacere de succes. Cu ce se ocupă Răducu Mazăre și ce a făcut cât timp tatăl lui a fost în arest

Băiatul fostului edil al Constanței s-a lansat în urmă cu un an într-o afacere de milioane. Răducu Mazăre a vorbit despre planurile sale de viitor.

Răducu Mazăre este fiul lui Radu Mazăre, fostul edil al Constanței, care a fost eliberat luni, 27 mai, din închisoare după ce a ispășit cinci ani la Penitenciarul din Jilava, condamnat fiind pentru luare de mită, abuz în serviciu, conflict de interese în formă continuată.

„Am primit vestea cu foarte mult entuziasm şi nu îmi vine să cred că în sfârşit s-a terminat un capitol urât din familia noastră. Îmi tremură picioarele de emoţii şi abia aştept să-l văd”, a mărturisit Răducu Mazăre, conform Antena 3 CNN.

Tot ieri, fostul edil a dezvălui că așteaptă un al doilea băiat cu soția sa, Roxana Mazăre. De asemenea, acesta a mărturisit că se va muta cu familia în Madagascar.

Radu Mazăre nu mai trebuie să-și facă griji pentru fiul său cel mare, acesta fiind de-acum un om de afaceri de succes.

Fiul lui Radu Mazăre are o afacere de succes. Cu ce se ocupă Răducu Mazăre

Răducu Mazăre a împlinit de curând 30 de ani și, potrivit unei surse, s-a lansat anul trecut în domeniul afacerilor imobiliare. El are planuri importante până la finele acestui an, mai exact își dorește să depășească succesul tatălui său.

El are ca scop să atingă performanța în sectorul imobiliar, după ce în 2023 nu a fost mulțumit de evoluția pieței. Tânărul aduce în discuție și motivele pentru care oamenii nu se mai arată interesați de achiziții imobiliare.

„Chiar dacă noi am reușit să facem niște performanțe, am reușit să facem într-un context socio-economic destul de dificil, cel mai dificil din ultimii ani. Avem conflictele pe care le avem, avem inflația care este, suntem după pandemie, piața imobiliară pe care eu activez, a cunoscut în 2023 o reticență față de cumpărare. Oamenii nu mai aveau același apetit”, declarat el.

Răducu are planuri mari și pentru echipa sa. El dorește să-și mărească echipa, să se înconjoare de mai mulți oameni pasionați, pentru a se putea angrena și în alte proiecte de amploare.

După succesul mult visat, fiul fostului edil al Constanței mărturisește că își dorește să se concentreze mai mult pe viața sa personală, dar și pe sănătatea sa, propunându-și să se dedice unui program sportiv care să-l mențină în formă.

„Planurile mele pentru acest an sunt de a ajunge la o echipă de 50 de oameni în cadrul start up-ului meu. Ne dorim să atragem proiecte și din alte piețe. Consider că am o viață calculată și responsabilă.

Nu mă sparg în figuri, nu fac lucruri excentrice. Momentan îmi focusez toată atenția pe acest proiect. Mai am obiective personale de sănătate. Îmi doresc să am un corp mai sănătos, să fac sport constant”, dezvăluie Răducu Mazăre.