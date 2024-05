Decizie definitivă în procesul lui Radu Mazăre. Ce veste a primit fostul edil. Roxana Mazăre a fost alături de el

Tribunalul Ilfov a venit cu o decizie definitivă în cazul lui Radu Mazăre, fostul primar al orașului Constanța.

Radu Mazăre a fost trimis în judecată la data de 10 decembrie 2015 în dosarul Polaris. El a fost acuzat de trei infacțiuni: luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese.

În ce dosare a fost judecat Radu Mazăre

Potrivit Digi24, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au arătat în rechizitoriu că fostul primar al Constanței a primit 8 milioane de euro și peste 8 milioane de lei de la reprezentanţii unor firme pentru facilitarea emiterii unor documente şi pentru înlesnirea câştigării unei licitaţii sau încheierea unor contracte.

La data de 3 februarie 2022, în acest dosar, Radu Mazăre a fost condamnat la cinci ani de detenție. În februarie 2019, acesta a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale.

Radu Mazăre a fost adus în mai 2019 în România sub escorta Poliției. Fostul edil era în Madagascar, unde, împreună cu avocații săi, făcea demersurile pentru a primi azil. La vremea respectivă, acesta s-a declarat victimă a justiției.

Acesta a fost acuzat de infacțiuni de abuz în serviciu în formă continuată și săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, alături de alţi 31 de inculpaţi, funcţionari publici, oameni de afaceri, notari şi evaluatori.

Decizie definitivă în procesul lui Radu Mazăre. Ce veste a primit fostul edil

Potrivit sursei menționate anterior, instanța, prin Decizia nr. 32/2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, a dispus desființarea totală sau parțială a mai multor dispoziții emise în temeiul Legii nr.10/2001, dar și a altor înscrisuri, reținându-se prejudiciul cauzat de subevaluarea terenurilor acordate în compensare.

Astfel că astăzi, 27 mai 2024, în urma unei cereri de eliberare condiționată, fostul edil al Constanței a primit vestea că va fi eliberat din închisoare. Tribunalul Ilfov i-a admis cererea de liberare condiționată, iar decizia este definitivă.

Radu Mazăre a fost condamnat în două dosare și a ispășit cinci ani din pedeapsa de nouă ani de închisoare. El a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava. În data de 17 aprilie a acestui an, Judecătoria Sectorului 4 i-a respins cererea de eliberare condamnată, însă fostul edil a atacat-o, având de această dată câștig de cauză.

Cum a fost surprinsă soția lui Radu Mazăre chiar în ziua eliberării acestuia

Acum că a fost eliberat, Radu Mazăre este pregătit să înceapă o nouă viață alătărui de soția sa. Roxana s-a afișat în public chiar în ziua eliberării soțului ei, lăsând să se vadă o sarcină pronunțată.

Roxana Mazăre este însărcinată în patru luni, iar acum este foarte fericită, dat fiind că tatăl copilului său va putea fi alături de familie. Deși deocamdată nu știu dacă acest nou capitol se va desfășura în București, în Constanța sau în altă parte, Roxana și Radu Mazăre sunt pregătiți să lase în urmă cea mai urâtă perioadă din viața lor.

Conform SpyNews, soția fostului edil al Constanței a declarat că: „Sunt foarte fericită, am primit-o cu mare drag și aștept să iasă, să avem și noi o viață liniștită. Nu pot să spun că mă așteptam, nu aveam cum să mă aștept la o decizie, că la câte eșecuri am avut de-a lungul acestei perioade ne era greu să mă aștept la o decizie pozitivă.

A fost foarte greu, am trecut printr-o perioadă foarte grea și destul de complicat să trăiești așa, dar eu sunt o persoană foarte puternică, așa mă consider și am făcut în așa fel încât să trec destul de ușor peste această perioadă (...) Să iasă pe poartă aceea și planurile vor veni foarte ușor. Vom sta câteva zile în București, apoi vom vedea dacă vom merge în Constanța, avem variante.”