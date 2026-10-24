Fiul Mădălinei Apostol dezvăluie cine i-ar fi luat gențile de zeci de mii de euro. Ce s-a întâmplat după moartea mamei sale

Tony, fiul Mădălinei Apostol, face acuzații privind dispariția unor genți de lux după moartea mamei sale. Tânărul susține că mai multe genți de lux, în valoare de zeci de mii de euro, dar și alte obiecte personale ar fi dispărut în perioada în care familia se ocupa de înmormântare.

Fiul Mădălinei Apostol dezvăluie cine i-ar fi luat gențile de zeci de mii de euro | Instagram

Tony, fiul Mădălinei Apostol, face acuzații grave la mai bine de o lună de la moartea mamei sale. Tânărul susține că mai multe genți de lux, în valoare de zeci de mii de euro, dar și alte obiecte personale ar fi dispărut în perioada în care familia se ocupa de înmormântare.

În declarațiile oferite în exclusivitate pentru www.Spynews.ro, acesta a vorbit despre persoanele pe care le consideră responsabile și despre dorința pe care mama sa ar fi avut-o pentru fiica ei cea mică.

Moartea Mădălinei Apostol, survenită în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, a lăsat în urmă o familie îndurerată și trei copii. La mai bine de o lună de la tragedie, fiul acesteia, Tony, a decis să vorbească public despre o situație care, spune el, a afectat și mai mult familia.

Tânărul susține că mai multe obiecte valoroase care i-au aparținut mamei sale au dispărut în perioada imediat următoare decesului.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews, Tony a făcut acuzații la adresa unor persoane din anturajul mamei sale și le-a cerut să înapoieze bunurile despre care susține că ar fi fost luate.

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Fiul Mădălinei Apostol spune cine i-ar fi luat gențile de lux ale mamei sale

Potrivit declarațiilor făcute pentru Spynews, o parte dintre obiectele valoroase ale Mădălinei Apostol se aflau în locuința unor vecini, în casa cărora s-ar fi produs și tragedia.

Tony susține că, în zilele în care familia se ocupa de organizarea înmormântării, mai multe bunuri ar fi dispărut. Printre acestea s-ar număra genți de lux, unele evaluate, potrivit tânărului, la zeci de mii de euro.

Fiul Mădălinei Apostol îi acuză direct pe vecinii în locuința cărora ar fi fost păstrate obiectele. El susține că aceștia nu doar că ar fi luat gențile, ci le-ar fi și vândut.

Potrivit estimărilor sale, aproximativ patru dintre cele zece genți ale mamei sale ar fi dispărut. Tânărul a precizat însă că familia nu cunoaște cu exactitate toate bunurile pe care Mădălina Apostol le avea în bagaje sau printre lucrurile personale.

Nu doar gențile ar fi dispărut. Tony vorbește și despre încălțăminte și bijuterii

Fiul Mădălinei Apostol susține că situația nu s-ar limita la gențile de lux. Din declarațiile sale reiese că familia ar fi constatat și lipsa unor perechi de încălțăminte scumpă.

Tony a explicat că unele dintre perechile de adidași ale mamei sale valorau, potrivit estimărilor sale, între 700 și 1.000 de euro.

Mai mult, tânărul nu exclude posibilitatea ca și alte obiecte să fi dispărut. El a vorbit inclusiv despre bijuterii, precizând că familia nu știe cu certitudine dacă toate au fost recuperate.

Ce dorință ar fi avut Mădălina Apostol pentru fiica ei cea mică, Miriam

Dincolo de valoarea materială a obiectelor, Tony a vorbit despre semnificația pe care acestea ar fi avut-o pentru familia sa.

Tânărul susține că mama sa și-ar fi dorit ca gențile să rămână fiicei sale celei mici, Miriam. În opinia sa, dispariția bunurilor este cu atât mai dureroasă cu cât acestea ar fi trebuit să reprezinte o amintire pentru sora lui.

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