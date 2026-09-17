Momente dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mama regretatei femei a avut o stare de rău la cimitir și a avut nevoie de ajutor medical.

Mamei Mădălinei Apostol i s-a făcut rău la înmormântarea fiicei sale. Ambulanța intervine de urgență | Captura video

Momente dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol. Astăzi, regretata femeie a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și oamenii care au cunoscut-o și au apreciat-o de-a lungul vieții. Familia îndurerată și-a luat rămas-bun de la Mădălina, iar sicriul acesteia a fost dus la locul de veci din Cimitirul Eternitatea din București.

Atmosfera a fost una extrem de apăsătoare, iar durerea celor apropiați a fost vizibilă pe tot parcursul ceremoniei. Cei doi fii ai Mădălinei au mers în urma mașinii mortuare, alături de bunica lor, mama regretatei femei. Imaginile surprinse în timpul procesiunii au arătat cât de greu le-a fost celor rămași în urmă să accepte despărțirea.

Nick Rădoi a fost, de asemenea, alături de familia Mădălinei în aceste momente cumplite. Acesta a revenit de urgență în România după ce a aflat vestea tragică și a participat la funeralii, fiind alături de cei apropiați.

Mama Mădălinei Apostol a avut nevoie de ajutor medical

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Un moment dramatic a avut loc la cimitir, în timpul ceremoniei. Mama Mădălinei Apostol, copleșită de durere, ar fi avut o stare de rău și a avut nevoie de ajutorul celor din jur.

O asistentă medicală a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, femeia a fost sprijinită de cei prezenți după ce s-a simțit rău și ar fi leșinat în apropierea unui mormânt.

Cei aflați la cimitir s-au mobilizat imediat, iar apropiații au solicitat intervenția echipajelor medicale. Momentul a amplificat și mai mult emoția unei zile deja extrem de dificile pentru familia Mădălinei.

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Apropiații Mădălinei Apostol au fost nevoiți să solicite ajutorul medicilor

Pentru mama regretatei femei, despărțirea de fiica sa a fost un moment de o durere greu de descris. În ultimele zile, aceasta a fost prezentă la căpătâiul Mădălinei și a rămas alături de familie în perioada în care cei dragi au venit să își ia rămas-bun.

Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță în vârstă de 10 ani. Pentru aceștia, dar și pentru mama și apropiații săi, ziua înmormântării a reprezentat despărțirea definitivă de o persoană importantă din viața lor.

UPDATE 12:25

La scurt timp, la fața locului au ajuns echipajele medicale, care s-au grăbit să îi acorde primul ajutor mamei Mădălinei Apostol. Cadrele medicale au intervenit imediat, în timp ce familia și apropiații au urmărit cu îngrijorare momentul.

UPDATE: Situația s-a complicat. Echipajele medicale ajunse la fața locului i-au acordat primul ajutor mamei Mădălinei Apostol, iar ulterior au decis să o transporte la spital. Femeia a fost așezată pe targă și urcată în ambulanță, sub privirile îngrijorate ale familiei și ale celor prezenți la cimitir.