Dezvăluiri neașteptate despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol. De ce nu ar fi vrut să-și recunoască fetița: „Știa că e a lui”

Moartea subită a Mădălinei Apostol continuă să stârnească reacții în rândul celor care au cunoscut-o.

În timp ce în spațiul public s-a vorbit intens despre relația acesteia cu Nick Rădoi și despre eventualele responsabilități pe care le-ar fi avut acesta, o apropiată a Mădălinei atrage atenția asupra unui alt capitol din viața ei: relația cu tatăl uneia dintre fiicele sale.

Dezvăluiri neașteptate despre tatăl fiicei Mădălinei Apostol

Femeia susține că nu este corect ca toate discuțiile să se concentreze asupra lui Nick Rădoi și spune că, în opinia sa, au existat mai mulți factori care au influențat viața Mădălinei. Totodată, precizează că nu îl absolvă pe Nick Rădoi de propriile greșeli.

„Nick Rădoi și-a asumat și eu m-am luat de el și cred în continuare că are o vină. Doar Dumnezeu va ști ce vină are cu adevărat”, a spus aceasta, referindu-se la relația dintre Mădălina și Nick.

În același timp, ea susține că în presă s-a vorbit mult mai puțin despre tatăl uneia dintre fetele Mădălinei. Potrivit declarațiilor sale, acesta ar fi fost absent în primii ani din viața copilului, iar Mădălina ar fi fost cea care s-a ocupat de creșterea ei.

Ce spune despre relația tatălui cu fiica Mădălinei

Una dintre întrebările ridicate în declarații este legată de momentul în care tatăl ar fi recunoscut oficial copilul. Aceasta susține că Mădălina nu ar fi acceptat inițial ca bărbatul să recunoască fetița și afirmă că, ulterior, lucrurile s-ar fi schimbat.

"Care tată, în primii ani, a renegat fata. Știa că e fata lui, dar n-a vrut să recunoscă, că era un pic însurat.", au fost declarațiile Alexandrei Bădescu pe pagina personală de Tik Tok.

Femeia vorbește și despre prima zi de priveghi, susținând că tatăl fetiței ar fi venit însoțit de o tânără. Reacția ei a fost una extrem de dură, mărturisind că, dacă ar fi fost prezentă, ar fi reacționat impulsiv.

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Dincolo de acuzații și controverse, mesajul transmis este legat în primul rând de copiii Mădălinei. Potrivit declarațiilor, fiica ar fi fost extrem de importantă pentru ea și ar fi crescut-o cu multă dragoste, asemenea celorlalți copii ai săi.

„E foarte trist și nu-și dă seama că micuța aia senzațională pe care mama ei nu doar că a iubit-o, a divinizat-o”, a mai spus femeia.

În final, aceasta vorbește și despre felul în care moartea Mădălinei i-a apropiat din nou pe oamenii care au cunoscut-o. Spune că, indiferent de certuri sau de distanța dintre prieteni, uneori este nevoie doar de un mesaj pentru ca toți să fie din nou împreună. Pentru ea, Mădălina a reușit, chiar și prin plecarea sa, să-i aducă din nou aproape.