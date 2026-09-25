Cum sunt copiii Mădălinei Apostol după înmormântare. Tatăl băieților, dezvăluiri despre perioada dificilă prin care trec

Copiii Mădălinei Apostol încearcă să se obișnuiască cu pierderea mamei lor. Ce spune George, tatăl băieților, despre perioada prin care trec.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în mod tragic și a lăsat în urmă o familie îndurerată. La o săptămână de la înmormântare, cei mai afectați de pierdere sunt, fără îndoială, copiii acesteia. George, tatăl celor doi băieți ai Mădălinei Apostol, a vorbit în exclusivitate pentru SpyNews despre pierderea suferită și despre felul în care încearcă să le fie alături copiilor în această perioadă dificilă.

Cum sunt copiii Mădălinei Apostol, la o săptămână de la înmormântare

Mădălina Apostol a lăsat în urmă doi băieți și o fetiță în vârstă de doar 10 ani. Fiica acesteia nu a fost prezentă la înmormântare. Cei trei copii sunt nevoiți acum să învețe să trăiască fără mama care le-a fost alături și care a făcut parte din viața lor de zi cu zi.

George, fostul partener al Mădălinei și tatăl celor doi băieți ai acesteia, a mărturisit că adolescenții resimt puternic pierderea mamei lor. Bărbatul încearcă să le ofere sprijin și să fie aproape de ei, fără să îi forțeze să treacă prea repede peste această perioadă.

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„Toată lumea este în regulă, în sensul așa cum putem fi după un asemenea necaz. Încercăm să fim aproape de băieți, asta este cel mai important. Să-i facem să treacă peste ce putem. Băieții sunt destul de afectați. Suntem lângă ei, sunt și colegii lor, prietenii. Nu locuiesc singuri, locuiesc cu mine. Cred că abia de curând au început să conștientizeze cu adevărat ce s-a întâmplat. Suntem lângă ei, îi sprijinim, îi motivăm să facă diferite chestii. Dar e greu să pui presiune acum pe ei și să le impui un program strict, îi lăsăm să trăiască”, a declarat George pentru SpyNews.

Copiii Mădălinei Apostol încep să conștientizeze pierderea mamei

George a mai mărturisit că încearcă să nu intre în detalii despre moartea Mădălinei atunci când discută cu băieții săi, tocmai pentru a nu le face perioada prin care trec și mai dificilă. Subiectul este abordat atunci când adolescenții simt nevoia să vorbească despre mama lor și să își exprime emoțiile.

Potrivit declarațiilor oferite de George pentru SpyNews, cei trei copii au trecut printr-un adevărat șoc după pierderea mamei lor. Pentru băieți, absența acesteia începe să fie tot mai greu de ignorat, mai ales în momentele obișnuite ale zilei, când erau obișnuiți să vorbească cu ea.

„Sunt copii, au auzit și ei diverse de la prieteni care și-au pierdut părinții la vârste fragede... Pentru ei, la vremea respectivă, a fost un șoc. Iar acum, de curând, au început să conștientizeze cu adevărat. Erau obișnuiți că la ora 6 vorbeau cu mami, își mai aduc aminte, mai dau peste o poză în telefon. Încă lucrurile sunt destul de fierbinți, dar când lucrurile se vor așeza, o să simtă lipsa 100%. Ei își aduc aminte cu drag de ea, au avut o mamă frumoasă, au învățat lucruri de la mama lor. E o pierdere imensă. Dar suntem lângă ei, îi sprijinim, îi motivăm și îi lăsăm să trăiască fără să punem presiune pe ei”, a mai spus George pentru SpyNews.

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Ce s-a întâmplat cu mama Mădălinei Apostol după înmormântare

Durerea pierderii Mădălinei Apostol a fost greu de suportat și pentru mama acesteia. În timpul înmormântării, la cimitir, femeia a cedat emoțional și a leșinat, având nevoie de îngrijiri medicale.

Mama Mădălinei Apostol a fost transportată cu ambulanța la spital, însă, potrivit informațiilor oferite de George, nu a fost necesară internarea. Acesta a explicat că femeia suferă de astm și avea nevoie de spray-ul pentru respirație, pe care nu îl avea asupra ei în momentul în care i s-a făcut rău.

După ce a fost stabilizată, mama Mădălinei s-a întors alături de familie la pomană. Ulterior, aceasta a rămas câteva zile în casa lui George, unde a fost alături de nepoții săi.

În aceste zile, familia încearcă să se adapteze unei realități complet diferite. Pentru copiii Mădălinei, perioada de după înmormântare poate fi una în care pierderea devine tot mai prezentă, iar cei apropiați încearcă să le ofere sprijinul de care au nevoie, fără să îi grăbească să treacă peste durere.