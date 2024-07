Fiul Monicăi Anghel a fost operat. Ce s-a întâmplat și cum se simte Aviv

Aviv, fiul Monică Anghel, a fost operat. Băiețelul a avut un accident dureros în urmă cu un an, atunci când a alunecat pe iarbă și și-a rupt piciorul. Recent, acesta a fost nevoit să apeleze la o nouă intervenție chirurgicală pentru a-i scoate tijele de la picior.

Monica Anghel a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul an. Fiul său a ajuns pe mâinile medicilor după ce și-a rupt piciorul în vara anului 2023, iar din acest motiv artista a fost nevoită să își anuleze toate evenimentele și planurile.

La un an de la incidentul dureros, Aviv a avut nevoie de o nouă operație pentru a-i scoate tijele de la picior. Monica Anghel a fost alături de fiul ei în aceste momente grele, având mare grijă ca băiatul să nu facă mișcări bruște ce ar putea complica starea în care se află.

„Da, cu Aviv a fost un accident banal, era iarba udă și a alunecat nu știu cum, a avut fractură de peroneu, maleolă și tibie. A avut piciorul în ghips o lună și ceva. I-au pus două tije, acum a început recuperarea, o să mergem la bazin. I-a fost foarte greu și lui și nouă. Am renunțat la concerte, la tot, ca să am grijă de el. El e cel mai important, eu sunt mâna de fier, soțul meu îi face toate poftele, dacă ne certăm de la ceva, de la asta ne certăm. Și eu am fost afectată perioada asta de presiune cu copilul, acum simt așa fizic”, a povestit pe atunci cântăreața, potrivit ego.ro.

Cum se simte Aviv, fiul Monicăi Anghel, după operația suferită la picior

Luni, 22 iulie 2024, fiul Monicăi Anghel a fost supus, din nou, unei intervenții chirurgicale unde medicii i-au scos tijele din zona piciorului. În urma unui accident banal, Aviv a fost nevoit să stea cu el în ghips mai bine de o lună.

Artista a anunțat că starea de sănătate a băiețelului în vârstă de aproximativ 14 ani este bună. De asemenea, doctorii i-au recomandat micuțului să nu facă prea multă mișcare în următoarele două săptămâni.

„Aviv este bine. Medicii i-au scos tijele, iar acum el trebuie să stea liniștit măcar două săptămâni și abia după aceea poate să-și reia, ușor-ușor, antrenamentele pe care le face. Ce a fost greu a trecut. Eu vineri plec la Arad, unde am de susținut un concert”, a mai povestit Monica Anghel, conform viva.ro.

Monica Anghel și-a încurajat fiul să facă sport

Monica Anghel are o relație foarte specială cu fiul său. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar Aviv ține mereu cont de sfaturile mamei sale. Se pare că vedeta este cea care l-a încurajat pe băiat să facă sport.

„Merge cu mine, face sport. Înoată extraordinar de bine, face echitație, merge cu mine la antrenamente de 3 ori pe săptămână, iar de 2 ori pe săptămână face și karate. Face foarte mult sport. Îi mai spun câte una sau câte alta, dar nu vreau să îl bag la dietă, el este acum în creștere și nu vreau să îl privez de anumite alimente care îl ajută în dezvoltare, atât fizic, cât și psihic. Creierul are nevoie de carbohidrați, pe care îi poți lua din pâine sau din paste. Evident, îi cumpăr pâine integrală sau paste integrale. Încerc să îi dau totul cât mai sănătos, dar nu îl privez de lucrurile acestea.”, a mai dezvăluit Monica Anghel, conform ego.ro.