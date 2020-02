Flavia Mihășan de la Neatza, schimbare la care nimeni nu se aștepta! Cum arată acum

Flavia Mihășan, la plimbare cu bebelușul

„2019. Un an pe care n-o să-l pot uita niciodatã! Anul în care am creat viațã, anul în care minunăția asta de copil ne-a ales pe noi sã-i fim pãrinți, anul în care am înțeles ți învãțat ce inseamnã cu adevãrat sã iubesti. Avem atât de multe de trãit impreunã si abia astept!! ♥️♥️♥️ A fost un roller coaster emotional din care usor, usor imi revin!☺️”, a scris Flavia pe pagina sa de Facebook, în urmă cu ceva timp.

Fericită și extrem de mândră de copilul ei, vedeta postează des fotografii cu ea și cu cel mic, spre bucura fanilor care o admiră nu doar pentru modul în care arată, ci și pentru faptul că s-a transformat într-o super mămică!