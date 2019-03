Șase ani de ”Neatza”, șase cele mai spectaculoase momente cu Flavia Mihășan! Îți aduci aminte când a dansat bachata cu Dani! Imaginile pe care trebuie să le vezi!

Flavia Mihășan, frumoasa prezentatoare a rubricii meteo de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, și-a luat ”La revedere” de la telespectatori astăzi, în prima ediție a emisiunii care începând de acum va avea o durată de patru ore.

Însărcinată în șapte luni de zile, Flavia Mihășan a decis să intre în prenatal. Anunțul a fost făcut de colegul ei, Dani, plecarea acesteia venind după șase ani de zile în care a dansat, a încântat și și-a surprins colegii cum a știut mai bine.

"Este ultima zi în care Flavia mai prezintă Meteo. De luni ne va privi de acasă, alături de burtica ei, în încercarea de a face ceea ce am ținut-o în loc să facă, căci e greu să ai o familie când faci treaba asta. Flavia este de departe cea mai reușită «vecină» pe care am avut-o până acum. Am găsit-o greu, într-un moment destul de tensionat la «Neatza», cu schimbări, cu trădări, cu telenovele. Nu a vrut de la început să facă treaba asta, pentru că a dorit să fie doar dansatoare profesionistă și balerină. Ne-am rugat de ea, a acceptat și i-am deschis noi orizonturi. După ce scapă de burtică, are loc în echipa de la Neatza sau în orice alt proiect de televiziune", a spus Dani în timpul matinalului din 1 martie.

Flavia a ținut, de asemenea, să le mulțumească colegilor ei. ”Nu mă așteptam să ne spunem lucrurile astea aici, în platou. Sunt șase ani. Vă mulțumesc mult pentru tot și ne vedem după aceea.”, a spus și Flavia extrem de emoționată.

Flavia Mihășan a fost alături de matinalii Răzvan și Dani timp de șase ani de zile, pe care i-ar fi împlinit în luna mai a acestui an. În urma ei, rămân, însă, numeroase momente cu totul și cu totul inedite, ce au făcut furori pe internet și pe care vă propunem să le revedeți mai jos!

Flavia Mihășan este însărcinată în aproape șapte luni, după cum a mărturisit în cadrul emisiunii de la Antena 1.

1 În urmă cu șase ani de zile, Flavia reușea să facă senzație printre internauți. Îmbrăcată într-un body super sexy, aceasta făcea fitness în platoul matinalului, alături de colega ei, Roxana.

2 Un alt moment ce a devenit rapid viral a fost, fără doar și poate, cel în care Mihai Bendeac a sărutat-o pe vecina de la Neatza.

Cel mai inedit moment, însă, a fost, fără doar și poate, cel în care Flavia a dansat bachata cu Flavia. Chiar în emisiunea de astăzi, acesta a ținut să-i mulțumească că l-a învățat să danseze, ceea ce nu credea că o să poată vreodată.

Și nu au dansat doar o dată. Cei doi au mai repetat ”figura” și le-a ieșit, evident, de minune.

Și au încercat și dans contemporan pe muzică populară și nu le-a ieșit rău.

Evident, dacă tot ați ajuns aici, atunci nu trebuie să ratați prima apariție a Flaviei Mihășan la ”Neatza”

