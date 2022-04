Flick se pregătește să devină tată pentru prima oară. Cum arată burtica de gravidă a Denisei Filcea: „Nu mai suntem doar doi”

Domnul Rimă și soția lui trec prin cele mai frumos moment din viața lor. Cei doi au dat vestea că urmează să devintă părinții în viitorul apropiat prin intermediul unui filmulet de-a dreptul emoționant.

Marele anunț a fost făcut de Filck în urmă cu o zi. Acesta a publicat un videoclip în care burtica de graviduță a Denisei Filcea este evidentă. Mai mult decât atât, sarcina superbei brunete pare că este destul de avansată.

Cum au anunțat Flick și Denisa Filcea că urmează să aibă un copil

La aproximativ doi ani de când formează un cuplu, Flick și soția lui au dezvăluit că vor avea un copil. Denisa Filcea este însărcinată pentru prima oară, motiv pentru care noua experință este foarte intensă pentru ea.

De curând, Domnul Rimă și partenera lui s-au decis să împărtășească bucuria lor cu prietenii din mediul online, chiar dacă pare că sarcina a trecut de primul trimestru, lucru evident din videoclipul publicat pe contul de Instagram.

Citește și: Flick și Denisa au împlinit un an de relație. Ce mesaj de dragoste i-a transmis Domnul Rimă

Filmulețul în care Denisa Filcea poartă o salopetă albă și mulată în deșert, care îi scoate în evidență burtica de graviduță, a întors toate privirile internauților. De asemenea, din videoclip se poate observa că cei doi radiază de fericire.

Nici descrierea specifică lui Flick nu a putut să treacă neobservată. Acesta și-a anunțat prietenii virtuali că urmează să devină tată prin rime.

„Undeva, în deșerturi, departe

E doar fericirea și noi.

Mai frumos de atât nu se poate:

În curând nu mai suntem doar doi❤️”, a scris el, vizibil emoționat și fericit.

Postarea lui Flick a strâns mai bine de 41 mii de like-uri și o mulțime de urări din partea urmăritorilor de pe Instagram. Printre cei care i-au lăsat un mesaj la videoclip se numără și vecinul lor, Liviu Guță: „Ei sunt vecinii mei frumoși ❤️”.

Citește și: Denisa Filcea, declarație de dragoste pentru soțul său. Cât de îndrăgostită este soția lui Flick

„Vă mulțumim că ne faceți atât de fericiți! ❤️”, „Dragilor, mă bucur nespus pentru fericirea voastră!”, „M-am topit! 🥰 Piele de găină❤️ Sarcină ușoară 😍😍😍 Sunteți prea frumoși 🥰”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Flick și Denisa Filcea au dat vestea cea mare dintr-un cadru spectaculos, chiar din deșert. Cei doi au realizat o ședință foto specială pentru a împărăși cu internauții cea mai frumoasă clipă din viața lor.

De ce a ținut Denisa Filcea sarcina ascunsă

Soția lui Flick a dezvăluit prin intermediul canalului său de YouTube că nu a ținut sarcina ascunsă, ci a preferat să se bucure de momentul unic alături de soțul său pentru o perioadă de timp.

„Adevărul este că nu am ținut nicio secundă ascuns că sunt însărcinată, dar pur și simplu nici nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva acest lucru intim și minunat care ni se întâmplă. Așadar, până astăzi nu a știut nimeni. (...) Suntem foarte recunoscători pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare a cuplului nostru, motiv pentru care am ales să ne bucurăm și să trăim din plin această experiență doar noi doi, măcar pentru o perioadă.”, a povestit Denisa Filcea, conform spynews.ro.

„Îmi cer scuze persoanelor care consideră că meritau să știe înainte sau să afle în alt mod, însă, după cum spuneam, nu este despre voi, iar experiența de viață pe care am avut-o până acum m-a învățat că dacă nu vrei ca cineva să știe un lucru, atunci nu trebuie să știe nimeni. (...) Fericirea adevărată trebuie mai întâi trăită și apoi împărtășită și cu ceilalți”, a mai adăugat ea.

Vezi cel mai noi episod din competiția pe gheață, Dancing on ice: Vis în Doi.