Flick și Denisa au împlinit un an de relație. Ce mesaj de dragoste i-a transmis Domnul Rimă

Domnul Rimă și Denisa trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Cei doi se iubesc mai mult pe zi ce trece și își încântă prietenii din mediul online cu cele mai adorabile fotografii împreună.

Se pare că Flick și aleasa inimii lui s-au întâlnit s-au hotărât să dea o șansa relației dintre ei pe data de 2 mai 2020, însă nimeni nu se aștepta ca iubirea lor să fie atât de puternică și specială. Mai mult decât atât, cei doi au sărbătorit un an de când sunt împreună și le-a dat vestea prietenilor virtuali prin câteva declarații de dragoste.

Ce mesaj i-a transmis Domnul Rimă soției lui

Flick își ține viața personală departe de ochii curioșilor, însă nu ezită să își țină cei 818 urmăritori de pe Instagram la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa, printre care se numără și aniversarea unui an de când și-a găsit aleasa inimii.

Domnul Rimă a publicat o imagine car i-a încântat pe fanii lui. Aceasta s-a lăsat fotgrafiat în timp ce o îmbrățișa pe Denisa, iar pe spatele soției lui era scris un mesaj de-a dreptul superb.

"Ești cea mai tare poezie,

Și eu am darul de-a te scrie", i-a scris Flick pe spate partenerei sale.

"E fix un an azi. Nu știam

Că de atunci, cu tine-anume,

O să fac totul cum visam

Și-o să te strig pe al meu nume

Îți mulțumesc, @denisafilcea . Te iubesc!

#1year #dinaugustpentrutotdeauna❤ #myperfectone", a mai adăugat el la descrierea imaginii.

"Îți mulțumesc că m-ai ales❤️ Te iubesc!", i-a scris Denisa.

Imaginea a strâns mai bine de 29 mii de aprecieri și o mulțime de reacții pozitive din parte acelor care îl apreciază.

"Sunteți minunați!!😊❤ La mulți ani împreună!" sau "Cea mai frumoasă declarație de dragoste! 💖", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită cuvinte frumoase și laude.

Și soția lui Flick a publicat pe contul de Instagram o imagine asemănătoare, însă mesajul a atras toată atenția internauților.

"Dragul meu soț,

Acum un an, exact la această oră, ne-am auzit pentru prima dată. Oamenii vorbesc des despre “dragoste la prima vedere”, dar nu am auzit pe nimeni până acum pomenind de “dragoste la primul apel”.

Îți mulțumesc că m-ai sunat; îți mulțumesc că m-ai ales și că-mi arăți în fiecare zi că ma iubești și că sunt specială.

Se spune că timpul trece repede, dar noi am făcut atât de multe lucruri minunate și deși “the best is yet to come” ăsta a fost cel mai frumos an din viața mea de până acum.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru tine și pentru tot ce trăim împreună.

❤️ Te iubesc, ești perfect! @flick_domnulrima", i-a transmis Denisa soțului ei.