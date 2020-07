Flick și Miss Planet 2019, show în balcon, fără inhibiții! Imagini interzise cardiacilor!

Ipostaze incendiare

Chiar dacă balconul camerei de hotel e dotat cu două fotolii, iubita lui Flick a preferat să se așeze în brațele partenerului ei. Flick părea să râvnească la ”fructul oprit”.

Cu o așa frumusețe în brațe, Domnul Rimă s-a abținut cu greu, dar, până la urmă a cedat ispitei. Fără să le pese că pot fi văzuți de vecinii curioși, cei doi îndrăgostiți s-au sărutat pătimaș și s-au mângăiat tandru.

Când atmosfera a devenit sufocantă, Flick și Miss Planet 2019 s-au retras rapid în intimitatea camerei de hotel.

Denisa Hodișan a câștigat titlul de Miss Planet 2019

Focoasa brunetă a fost desemnată toamna trecută Miss Planet 2019, iar, la scurt timp după ce a câștigat concursul de frumusețe, ea a transmis un mesaj. “Azi, am pus România în TOPUL Planetei!! 19.10.2019 Romania, reprezentată cu mândrie de către mine, a câștigat marele titlu MISS PLANET 2019!!! 🇷🇴♥️👑”, a scris tânăra vedetă pe pagina sa oficială de Facebook.

Renumita competiție a fost organizată anul trecut în Tbilisi, Georgia. În cadrul unui interviu oferit după ceremonia de premiere, frumoasa româncă a mărturisit: “Mă simt foarte mândră de mine! Mai ales pentru că lucrez cu copiii şi îi ajut să ajungă în top, să fie cunoscuţi internaţional şi împreună promovăm România. Acum am demonstrat că fac un lucru bun, nu doar cu copiii, dar şi eu însămi.

(…) Când am avut interviul în faţa juriului, unde trebuie să-ţi faci o prezentare personală, pe care nu am pregătit-o de acasă, le-am spus că am 26 de ani şi ultimii zece de ani din viaţă mi i-am petrecut pe scenă. Simt că acesta este şi motivul pentru care m-am născut. Să fiu pe scenă. Şi în ultimii patru ani, am promovat genul acesta de modelling şi concursuri de miss cu copiii. Le-am spus membrilor din juriu că eu consider că am toate calităţile să câştig şi sper că şi ei cred la fel. Au fost de acord”