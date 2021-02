Florence Pugh are una dintre cele mai controversate relații din showbiz. Cum arată iubitul ei cu 21 de ani mai bătrân, Zach Braff

Florence Pugh și Zach Braff formează un cuplu din anul 2019

În anul 2019, Braff și Pugh au început o relație în luna Aprilie. Actorul, cunoscut pentru rolul său din serialul de succes Scrubs și filme precum Garden State, a regizat-o pe Pugh în filmul de scurtmetraj In the Time it Takes to Get There, în același an.

Deși cei doi par să aibă o relație fericită, mulți au comentat cu privire la legătura lor, pe rețelele de socializare, din cauza faptului că Pugh are 25 de ani proaspăt împliniți, pe când Braff urmează să împlinească 46 de ani, o diferență de 21 de ani.

Pugh nu a ezitat să le răspundă gurilor rele care i-au criticat relația și a declarat de mai multe ori că e fericită cu Braff, alături de care publică imagini și video-uri pe contul personal de Instagram, unde are 2 milioane de urmăritori.