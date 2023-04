Florin Marin, românul care a avut o relație cu un preot din Marea Britanie, are un nou iubit bogat: „Îmi face toate plăcerile”

Florin Marin a suferit de depresie după ce și-a pierdut soțul, la cei 81 de ani ai săi. Ambii au fost invitați și au participat la emisiunea Chefi la cuțite, unde și-au spus povestea de dragoste. Tânărul a recunoscut, atunci, că banii îl fac fericit, iar acum încasează și pensia de urmaș, de 10.000 de lei.

Florin Marin are un nou iubit bogat, după moartea fostului soț. Cum se înțeleg cei doi îndrăgostiți

Florin Marin, în vârstă de 30 de ani, a devenit cunoscut datorită căsniciei cu preotul bogat Philip Clements, care însă a murit la 81 de ani, în 2020. Bărbatul i-a lăsat averea tânărului fotomodel, care între timp și-a refăcut viața alături de un alt iubit.

Florin a cunoscut un om de afaceri din Germania, în vârstă de 52 de ani, care, spune el, îi face toate poftele, ba chiar i-a luat și o mașină. Faptul că este o persoană materialistă este cunoscut de toată lumea, recunoscându-și slăbiciunea inclusiv la emisiunea Chefi la cuțite.

Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Florin Marin a povestit cum a trecut prin depresie și anxietate, după ce a rămas fără fostul soț, și a vrut chiar să se sinucidă.

„Depresia e o boală cam grea și am trecut și eu prin chestia asta. Am făcut multe terapie la psiholog. Și la ora actuală mai fac terapie, pentru că mai am anxietate. Lipsa fostului soț, după moartea lui, nu a banilor, pentru că am rămas cu o avere bunicică.

După un an, a apărut cineva în viața mea, care l-a înlocuit pe fostul meu bărbat, de 52 de ani din Germania, un om de afaceri, că nu puteam să îmi iau un oricare om”, a declarat tânărul român.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating, la fel cum l-a cunoscut și pe răposatul soț. După ce au vorbit mai multe zile și s-au întâlnit, tânărul s-a mutat deja în locuința iubitului din Germania.

„Am văzut că îmi face foarte multe cadouri. Mă întâmpina la aeroport cu trandafiri albi. Eu încă eram în perioada de anxietate și după moartea tatălui meu anul trecut, chiar înainte de ziua mea. E un om de nota 100. Mi-a cumpărat mașină. Bine, eu nu aveam mari pretenții. E un BMW și mi-am adus-o în România. Aveam nevoie în România de o mașină. De când sunt cu el, sunt mai mult pe avioane”, a mai povestit tânărul.

Florin Marin a primit inelul de logodnă de la iubitul său, însă nu știe dacă se va mai recăsători, pentru că riscă să piardă pensia de urmaș, de 10.000 de lei.

„E o persoană exact cum era fostul meu soț. Îmi face toate plăcerile, de la poșete, mașină, haine, cumpărături într-un cuvânt. Am venit în țară luna trecută pentru că voiam să îmi cumpăr încă o casă. M-a cerut în căsătorie, într-adevăr. Am și inelul de logodnă. Eu i-am zis că eu vreau o anumită sumă de bani, ca la bătrânețe să o duc ok. Eu primesc o pensie de urmaș, cea din Marea Britanie, și nu vreau să pierd cei 10.000 de lei făcând o gafă în a mă recăsători”, a mai spus Florin Marin pentru Fanatik.

