Florin Ristei a vorbit, în premieră, despre femeia din viața lui: ”Este brunetă. Am un "coleg" de apartament care mi-e iubită”

"De-a viața ascunselea", emisiunea prezentată de Florentina Fântânaru, la Antena 3, l-a adus în fața telespectatorilor pe Florin Ristei, într-o altă ipostază, cea de intervievat. Dialogul s-a dat în jurul carierei, dar și a vieții personale, cu care moderatorul "Prietenilor de la 11" este destul de discret.

La cei 30 de ani, Florin Ristei are o carieră înfloritoare, este considerat a fi una dintre cele mai bune voci masculine din România, iar alături de trupa Freestay a reușit să se impună în muzica autohtonă. Și tot la cei 30 de ani, Florin Ristei iubește.



”Este brunetă. Am un coleg de apartament, care e iubita. Nu prea am fotografii cu ea pentru că e o parte a vieții pe care o țin pentru mine, așa îmi place (...) când se ivește oportunitatea, nu o ratez și n-am ratat-o de un an. Am făcut 30 de ani anul trecut și am făcut multe schimbări atât pe plan personal dar și profesional. La 30 de ani am început să am și emisiunea, la 30 de ani am început să am și o iubită”, a declarat Florin Ristei, la Antena 3.