Florin Salam, secret negru din trecutul său! Ce a făcut manelistul: „M-a corupt, am fost păcălit! Mergem amândoi la închisoare”

Fostul cumnat al lui Florin Salam, pe nume Florin Albu, a dezvăluit faptul că manelistul ar avea legături cu lumea interlopă și se face vinovat inclusiv de lucruri ilegale.

Florin Albu nu s-a oprit aici, și a făcut dezvăluiri de-a dreptul șocante despre celebrul Florin Salam.

„Florin Salam e capul interlopilor! Și eu răspund că am fost corupt de Florin Salam, aveam 20 de ani, acum am 36 de ani. Am fost păcălit, dar nu-i problemă, mergem la pușcărie! Dar i s-a încheiat lui Florin Salam! Sora mea, Fănica, a început să te chinuiască din cauză că ai un așa suflet și faci ce faci. Fănica te face să suferi atâta”, a dezvăluit cumnatul lui Florin Salam.

