Florin Salam și Roxana Dobre, sărut pătimaș în văzul tuturor! Cei doi s-au lăsat duși de val în public | Foto

Roxana Dobre și „Regele” au trecut prin foarte multe împreună și în ciuda tuturor obstacolelor, au ales să meargă mai departe și să se sprijine unul pe altul. Roxana Dobre a fost conștientă de la bun început lângă cine își va trăi viața, așa că s-a înarmat cu foarte multă răbdare.

„Eu așa am început să îl iubesc. Fiind artist, se transformă când este înconjurat de oameni. Are nevoie de o femeie deșteaptă, foarte puternică. Pentru că dacă nu ești puternică.... mai ales prin câte am trecut împreună”, a spus Roxana Dobre în cadrul unei apariții televizate, în urmă cu ceva timp.

