Mărturisirile halucinante ale fostei soții a lui Horia Moculescu: ”Am făcut asta pentru că am fost amenințată cu moartea! Mi-a fost foarte frică!” Prin ce chinuri a trecut Mariana Moculescu

Fosta soție a lui Horia Moculescu a venit în platoul emsiunii ”Rai da' buni” și a vorbit despre chinurile prin care a trecut. Vedeta suține că și-a retras denunțul făcut, de teamă.

A fost agresată de fostul iubit și a reușit cu greu să scape de acesta, însă acum Mariana Moculescu a găsit puterea de a vorbi despre drama pe care a trăit-o.

”Nu am putut depăși dezastrul în care am ajuns și am nevoie de un terapeut. Chiar și carabiniera de acolo, din Italia, mi-a spus că am nevoie de ajutor. Ceea ce a declanșat întoarcerea mea a fost un mesaj primit de la un prieten care m-a întrebat de ce nu-l salut. A făcut o criză de isterie în mașină, m-a lăsat în ploaie, în fața unui magazin, apoi s-a întors și mi-a călcat telefonul în picioare. Am cerut ajutorul casierelor dintr-un magazin. Am ales să-mi retrag anunțul de frică, pentru că am fost amenințată cu moartea. În luna februarie mi-a călcat telefonul în picioare și am spus adevărul în fața oamenilor legii.”, a povestit Mariana Moculescu.