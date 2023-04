Fostă Miss, prinsă cu droguri și trimisă în arest. Câți ani riscă să petreacă în închisoare

Jennifer Young a fost arestată încercând să introducă ilegal în Mexic ketamină în valoare de peste 250.000 de lire sterline. Modelul în vârstă de 33 de ani ar fi avut 13,080 kg din substanța interzisă ascunse în pachete și sticle pe fundul unei valize.

Young, care a reprezentat Derby la Miss Anglia când avea 17 ani, a petrecut luni de zile într-o închisoare supraaglomerată din Cancun, înainte să fie transferată într-o închisoare din apropiere de Mexico City în februarie.

Familia ei nu a știu nimic despre arest timp de peste șase luni, timp în care tânăra i-a spus mamei că pur și simplu călătorește prin Mexic. Cu toate acestea, femeia a aflat adevărul în urmă cu doar cinci săptămâni, când Jennifer nu sunat-o pentru a-i ura la mulți ani.

Mama lui Jennifer Young a descoperit din întâmplare ce a făcut fosta Miss

Angela Young, mama lui Jennifer, a povestit jurnaliștilor britanici ce s-a întâmplat cu fiica ei. Într-un interviu acordat publciației MailOnline a spus: "Sunt încă în stare de șoc. Știam că Jenny era în Mexic, dar credeam că se plimbă și călătorește. Abia am aflat că este în închisoare."

"Ziua mea de naștere este în luna martie și oriunde în lume s-ar afla, Jenny și-a făcut un obicei să ma sune. Anul ăsta nu a luat legătura cu mine și asta m-a făcut să mă îngrijorez. Am primit un mesaj de la prietena ei și după multe insistențe mi-a spus că ea este în închisoare. Nu-mi venea să cred", a povestit mama modelului.

"Așa am aflat toată povestea. A fost în închisoare în Cancun de luni de zile. A fost îngrozitor de supraaglomerat. Nu știu câți oameni erau în celula ei, dar a fost groaznic. În februarie a fost mutată într-o altă închisoare în afara capitalei Mexico City. A fost acuzată de trafic de droguri, dar încă nu a fost judecată. Ar putea primi o sentință de 20 de ani. Sunt foarte îngrijorată."

De la o tânără cu aspitații de Miss Anglia, la traficantă de droguri

Jennifer Young, care s-a născut în Germania dintr-o mamă britanică și un tată neamț, și-a petrecut o mare parte din viață lucrând în străinătate ca model și ghid turistic, după ce și-a părăsit orașul natal, Derby, la vârsta de 19 ani.

Într-o postare pe care a făcut-o pe blogul ei turistic anul trecut, ea a scris: „Sunt Jenny, o berlinezo-britanică. Vorbesc fluent ambele limbi și în cei 32 de ani petrecuți pe această planetă am călătorit foarte mult pe tot globul. Este pasiunea mea și iubesc să mă plimb. Orice aș face, totuși, sunt atrasă ca un magnet de Bangkok, un loc pe care îl vizitez de fiecare dată când am ocazia."

"Am trăit în multe locuri, inclusiv în Asia, Australia, Canada etc. și am explorat până acum aproximativ 40 de țări. Sunt model și studiez vindecarea holistică. Cele mai mari iubiri ale mele sunt muzica, alimentația sănătoasă, yoga, natura și oamenii."

Pe parcursul încarcerării, Jenny a primit vizite de la consulul britanic în Mexic, iar acum așteaptă să se întâlnească cu un avocat pentru a discuta despre procesul ei: "Consulatul britanic a mers să o vadă recent. Acum are o celulă în care stă singură și e mult mai bine decât în celălalt loc. Deținuților li se permite să primească vizite de la membrii familiei. Rudele aduc mâncare și alte lucruri. Jenny spune că primește trei mese pe zi, dar sunt porții foarte mici", a mai povestit mama modelului.

„M-a sunat de la închisoare. Are doar cinci minute la dispoziție pentru orice apel și nu știu cine ascultă, așa că nu a vorbit despre ce i s-a întâmplat. Încă încerc să mă împac cu ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat ea.

Young riscă o pedeapsă de până la 20 de ani dacă este condamnată pentru trafic de droguri – una dintre cele mai grave crime din Mexic.

