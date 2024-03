O celebră artistă și-a deschis sufletul în timpul unui podcast în privința traumelor din copilărie. Aceasta a vorbit despre teama de abandon și cum o gestionează.

O vedetă faimoasă vorbește despre asemănările dintre povestea sa personlă și cea a personajului pe care îl joacă în Sunset Boulevard. Acest rol a scos la suprafață traume din copilărie bine ascunse de-a lungul timpului.

Foto-ghicitoare. Micuța din fotografie a ajuns o artistă de top, însă un rol recent i-a scos la suprafață răni adânci

Nicole Scherzinger, căci ea este în fotografie, vorbește despre copilăria sa, trauma abandonului și noul rol în pelicula Sunset Boulevard.

Potrivit Daily Mail, aceasta a dezvăluit că se luptă chiar și acum cu trauma abandonului, deoarece tatăl său, Alfonso Valiente, le-a părăsit pe ea și pe mama ei, Rosemary Elikolani, pe când vedeta avea doar trei ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ciuda faptului că mama sa s-a recăsătorit cu Gary Scherzinger, un bărbat care a iubit-o enorm pe Nicole și care a și adoptat-o, rana adâncă lăsată de plecarea tatălui ei biologic o afectează chiar și în prezent.

Nicole are o relație apropiată cu sora sa vitregă și, de altfel, cu întreaga familie care a susținut-o necondiționat în carieră.

Fosta solistă de la Pussycat Dolls și-a deschis sufletul în timpul unui podcast moderat de Elizabeth Day, How to Fail with Elizabeth Day.

„Cu siguranță am probleme de abandon și asta pentru că tatăl meu biologic m-a părăsit, cred că aveam trei ani pe-atunci. Nu credeam că mă va afecta vreodată, dar cred că m-am înșelat. Deci, cu siguranță am propriile probleme cu asta”, a mărturisit artista.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Personajul pe care îl interpretează în Sunset Boulevard a făcut-o să retrăiască ceea ce credea că a lăsat în trecut. Cu toate acestea, Nicole mărturisește că experiența sa de viață nu a făcut decât să îmbunătățească persoanul, ajutând-o să joace mai bine.

„Am probleme mari legate de abandon, din păcate, ceea ce este minunat pentru personajul meu, Norma. Vezi, totul se leagă de asta.

M-a adus înapoi, iar Norma are probleme uriașe de abandon. Se simte atât de abandonată, atât de goală, atât de singură... și totul se leagă de ea. Parcă mi-a fost menit să joc acest rol într-o zi”, adaugă ea.

În ciuda faptului că este într-o relație fericită, pe cale să se căsătorească cu Thom Evans, Nicole simte acut teama de abandon. În trecut Nicole a format un cuplu cu pilotul de Formula 1™ Lewis Hamilton. Relația acestora a durat opt ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În timpul discuției cu Elizabeth, Nicole a adus în discuție și succesul cu trupa Pussycat Dolls: „A fost o nebunie. Eram atât de tânără. Toate eram tinere, iar creierul meu nevrotic nu se oprea niciodată. Așa că nu am trăit cu adevărat niciodată în prezent.

Cred că acela a fost cel mai mare eșec al meu la vremea respectivă. Mă gândeam mereu la viitor: <<Care este următorul hit? Cum putem îmbunătăți acest lucru? Ce facem în continuare?>>

A fost un adevărat eșec că nu m-am bucurat de roadele muncii noastre și am muncit atât de mult, dar le iubesc pe fete.

Am fost într-adevăr o frăție, cred că întotdeauna vom fi. Am fost foarte mândră de munca pe care am depus-o, de muzica pe care am făcut-o, sunt onorată că i-am avut alături pe Ron Fair și Jimmy Irvine să o producă.

Îmi palce cu adevărat muzica pe care am făcut-o și mă bucur enorm că am putut să ne conectăm cu oameni din întreaga lume. Este o nebunie, dacă stai să te gândești.”

Nicole a obținut un rol principal în noua versiune Sunset Boulevard și de atunci a primit numeroase aprecieri pentru interpretarea ei și a câștigat premii importante. După ce a luat cu asalt scenele din Londra, Nicole se pregătește pentru Broadway.